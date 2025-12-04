본문 바로가기
비규제·브랜드·입지 3박자 갖춘 '푸르지오 스타셀라49' 시선 집중

정진기자

입력2025.12.04 11:10

실수요·투자수요 모두 주목하는 비규제 대형 주거형 오피스텔
스타필드·서울아산청라병원·하나금융타운 등 개발호재 품은 新청라 리치존 핵심 입지

비규제·브랜드·입지 3박자 갖춘 ‘푸르지오 스타셀라49’ 시선 집중
최근 정부의 고강도 규제를 피하면서 아파트 못지않은 상품성을 누릴 수 있는 주거형 오피스텔이 인기를 얻고 있다.


비규제 상품인 주거형 오피스텔은 대출 활용이 용이해 초기 자금 마련 부담이 적고, 전매제한과 실거주 의무가 없어 진입장벽이 낮다는 점에서 실수요자와 투자수요 모두에게 매력적인 대안으로 부상하고 있다.


특히, 아파트를 대체할 수 있는 대형 오피스텔을 중심으로 수요가 빠르게 확대되는 모습이다. 평면 효율을 높인 설계와 커뮤니티 구성으로 실거주 만족도가 높은 데다, 공급 감소 흐름 속에서 신축 대형 오피스텔의 희소가치까지 더해지며 시장 선호가 더욱 뚜렷해지고 있다.


이러한 수요 이동은 가격에도 영향을 미치고 있다. 한국부동산원에 따르면 지난 10월 수도권 전용 85㎡ 초과 오피스텔 매매가격지수는 전월 대비 0.16% 상승하며 상승 흐름을 이어갔다. 이는 표본과 산정 방식이 개편된 지난해 1월 이후 가장 높은 상승률이며, 같은 기간 40㎡ 이하(-0.08%), 40~60㎡(-0.02%), 60~85㎡(-0.02%) 구간이 모두 하락한 것과 대비된다.


수익률도 상승세가 뚜렷하다. 지난 10월 전국 오피스텔 수익률은 5.62%로 통계 방식이 개편된 2024년 이후 가장 높은 수준을 나타냈다. 수도권에서는 인천이 6.28%로 가장 높았고, 이어 경기 5.79%, 서울 4.68% 순으로 집계됐다.


이처럼 대형 중심의 주거형 오피스텔 선호가 강화되고 수익률까지 개선되는 시장 환경 속에서, 비규제·브랜드·입지 3박자를 모두 갖춘 신축 오피스텔이 각별한 주목을 받고 있다.


'푸르지오 스타셀라49'로 수요자들의 시선이 모이는 이유다. 인천 청라국제도시 C18블록에 전용 114~119㎡ 대형 구성으로만 공급되는 이 단지는 비규제 프리미엄을 갖춘 주거형 오피스텔로, 아파트 대체수요까지 흡수할 수 있다는 점이 가장 큰 특징이다.


대우건설의 '푸르지오' 만의 차별화된 설계와 브랜드 가치도 주거 경쟁력을 높이는 요소다. 남향 위주의 단지 배치로 일조량을 확보하고, 넉넉한 공간 활용과 효율적인 동선 설계로 실거주 편의를 높였다. 현관 창고, 넓은 드레스룸, 팬트리, 카운터형 세면대 등 실사용 면적을 극대화하는 요소가 전 타입에 적용됐으며, 호실당 1.9대의 넉넉한 주차 공간과 호실별 지하 창고도 제공된다.


또한, 고급 주거시설에서 선호도가 높은 조식 서비스를 비롯해, 다양한 커뮤니티 시설과 고급 마감재를 도입해 주거형 오피스텔에서 보기 드문 상품성을 갖췄다는 평가다.


입지 또한 단지의 가치를 끌어올린다. '푸르지오 스타셀라49'가 들어서는 新청라 리치존은 돔구장을 갖춘 스타필드 청라, 서울아산청라병원, 하나금융타운 등 대형 개발이 집중된 지역으로, 쇼핑·의료·업무·문화 기능을 모두 갖춘 실질적인 핵심 생활권이다. 이러한 복합 인프라의 집약은 실거주 편의성과 함께 안정적인 배후 수요를 형성해 임대 수요 확보에도 긍정적인 영향을 미친다.


생활 인프라도 풍부하다. 아시아 최대 규모인 코스트코 청라가 인접하며, 베어즈베스트청라GC, 공촌유수지체육시설, 아라빛섬, 청라해변공원 등 풍부한 레저·공원 인프라를 편리하게 이용할 수 있다. 달튼 외국인 학교 및 의료복합타운 내에 초등학교가 신설 예정이라 양호한 교육여건을 갖춰 압도적인 생활 인프라를 자랑한다.


교통 여건 역시 뛰어나다. 공항철도 청라국제도시역과 수도권제2순환고속도로, 인천국제공항고속도로 등을 통해 인천 및 서울·수도권 각 지역으로의 이동이 편리하다. 특히, 청라국제도시역은 7호선 연장선(2027년 개통 예정)이 공사 중이며, 공항철도?서울지하철 9호선 직결 계획으로 여의도와 강남 접근성도 개선된다. 청라국제도시와 영종국제도시를 잇는 청라하늘대교가 올해 말 개통 예정이다.


지난 1월 예비타당성 조사를 통과한 경인고속도로 연장 및 지하화 사업도 주목된다. 경인고속도로 지하화 사업은 인천 서구 청라동과 서울 양천구 신월동을 잇는 15.3㎞ 구간을 지하화하는 사업이다. 국토부는 사업이 완료되면 인천 청라지구와 여의도 간 이동 거리가 약 17분(40→23분)가량 줄어들 것으로 보고 있다.


조망 프리미엄도 빼놓을 수 없다. 이 단지는 서해 바다와 베어즈베스트청라 GC의 페어웨이 등 오션뷰·필드뷰·시티뷰를 모두 아우르는 우수한 조망권(일부 호실)을 확보했으며, 거실 2면 개방형 설계로 채광과 개방감을 극대화했다.


'푸르지오 스타셀라49'는 현재 미계약분에 한해 선착순 동·호지정 계약을 진행 중이다. 계약 조건은 계약금 5%, 중도금 60%, 잔금 35%이며, 계약금 1차 500만원 정액제를 실시한다. 중도금 무이자 혜택도 적용해 자금 부담을 낮췄다. 비규제 지역에 위치한 주거형 오피스텔로 취득세중과, 실거주 의무, 전매제한 등에서도 자유롭다.


분양사업장(오피스텔 전시관)은 인천광역시 서구 청라동 일원에 위치해 있고, 입주 예정 시기는 2027년 12월이다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

