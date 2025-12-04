트럼프 로봇산업 강력 지원 소식에 한국 로봇주도 들썩[특징주]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9일 오전 9시 20분 유가증권시장에서 현대오토에버 주가는 전일 종가 대비 13.71% 오른 25만3000원, HL만도는 8.24% 오른 5만6500원, 두산로보틱스 주가는 4.43% 오른 8만100원을 기록하고 있다. 코스닥 시장에서 레인보우로보틱스 주가는 6.41% 오른 47만3000원, 하이젠알앤엠 주가는 5.30% 오른 6만1600원, 엔젤로보틱스 주가는 2.47% 오른 3만3200원을 기록하고 있다. 미국 트럼프 행정부가 내년에 로봇 산업을 지원한다는 소식 때문으로 보인다.

앞서 3일(현지시간) 미국 언론은 하워드 러트닉 상무장관이 로봇 기업 최고경영자(CEO)들과의 회동에서 로봇 산업 발전에 대해 강력한 지지를 표명했다고 보도했다. 도널드 트럼프 행정부가 내년에 로봇 혁신을 가속하기 위한 행정명령을 검토 중이며, 로봇 제조 및 판매를 용이하게 하고 미국 로봇 제조업체를 중국 경쟁으로부터 보호하는 조치가 포함될 수 있다는 관측이 나왔다.





이에 미국 나스닥시장에서 휴머노이드 로봇 '옵티머스'를 만드는 테슬라 주가가 4.08% 오른 446.74달러에 장을 마쳐 3일 만에 반등에 성공하고 다른 로봇 관련주들도 일제히 상승했다.

