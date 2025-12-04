[클릭 e종목]"헥토이노베이션, 디지털자산 지갑으로 '서클' 합류…스테이블코인 본격화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

리딩투자증권은 4일 헥토이노베이션에 대해 '서클(Circle)'의 스테이블코인 전용 블록체인 메인넷 '아크(Arc)'의 글로벌 파트너사로 선정되며 스테이블코인 신사업 기반을 강화하고 중장기 투자 포인트를 확보했다고 4일 밝혔다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

한제윤 리딩투자증권 연구원은 "헥토이노베이션은 아크 생태계에 합류하면서 보유하고 있는 지갑 기술이 글로벌 스탠다드에 부합한다는 것과 기술력 수준 또한 '글로벌 탑 티어'라는 것을 공식적으로 인정받았다"고 분석했다.

이와 함께 자회사 헥토파이낸셜의 크로스 보더 정산 사업과 직접 연동되는 전략적 기반을 마련했다는 것, 서클이라는 레퍼런스를 토대로 향후 공격적인 사업 전개가 가능하다는 것도 주목할만한 중장기 투자 포인트로 판단했다.

서클이 구축하겠다고 선언한 스테이블코인 전용 메인넷 아크는 기업·금융기관의 온체인 금융 활동을 위해 자체 설계하는 블록체인 메인넷이다.

헥토이노베이션의 디지털 지갑 기술 내재화에도 주목했다. 한 연구원은 "디지털 지갑은 차세대 결제 인터페이스의 첫 관문이라는 평가를 받는 스테이블코인 관련 핵심 기술로 평가받고 있다"며, 최근 인수한 '월렛원'에 대해 "지갑사업화를 가장 많이 수행한 1위 기업으로, 기술력과 신뢰성을 모두 입증 받은 기업"이라고 설명했다.

그러면서 "'월렛원' 인수를 통해 헥토이노베이션은 웹3(Web3) 사업의 필수 요소인 지갑 기술, 규제준수체계(VASP), 금융권 레퍼런스를 동시에 확보하며 태동하는 스테이블코인 산업으로의 진출이 본격화되고 있다"고 분석했다.





또한 "실제로 '월렛원' 인수가 서클의 파트너사로 선정되는 데에 결정적인 역할을 했다는 점 또한 향후의 사업 전개 방향과 성공 가능성을 높게 평가하게 되는 포인트"라고 덧붙였다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

