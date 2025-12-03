방세환 광주시장 "장애인복지관, 지역사회 핵심 플랫폼 될 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주시-따뜻한동행, 장애인복지관 운영 협약

2026년 상반기 개관 목표…포용적 장애인 복지모델 구현

경기 광주시는 3일 시청 비전홀에서 사회복지법인 따뜻한동행과 '광주시장애인복지관 운영·관리 위·수탁 협약'을 체결하고 2026년 상반기 개관을 목표로 복지관 운영 계획과 개관 준비 절차를 공식화했다.

방세환 광주시장(왼쪽)이 3일 시청 비전홀에서 김종훈 사회복지법인 따뜻한동행 이사장과 '광주시장애인복지관 운영·관리 위·수탁 협약'을 체결하고 있다. 경기 광주시 제공

이날 협약식에는 방세환 광주시장, 김종훈 따뜻한동행 이사장 및 상임대표 등 관계자 11명이 참석했다.

특히, 복지관 운영의 전문성과 안정성을 확보하기 위해 구성된 '개관준비단'도 자리해 지역사회 연계 체계 구축 및 실무적 협력 방안을 논의했다.

이번 협약에 따라 광주시는 복지관 개관 준비는 물론 향후 운영 과정에 필요한 행정·재정적 지원을 맡게 된다. 수탁기관인 따뜻한동행은 2010년 설립 이후 15년간 축적해 온 사회복지 분야의 전문성과 운영 노하우를 바탕으로 지역사회 중심의 포용적 장애인 복지서비스 제공 모델을 구현한다는 계획이다.

김종훈 따뜻한동행 이사장은 "광주시장애인복지관을 누구도 소외되지 않는 포용적 공간으로 조성해 장애인과 비장애인이 함께 어울리는 새로운 복지관 모델로 발전시키겠다"고 밝혔다.

방세환 시장은 "광주시장애인복지관이 지역 장애인의 삶과 지역사회를 잇는 핵심 플랫폼이 되도록 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다"며 "시민이 체감하는 변화를 만들어가는 것이 시정의 가장 중요한 목표"라고 강조했다.





한편, 따뜻한동행은 '따뜻한 사람들이 함께 모여 장애 없는 따뜻한 세상을 만든다'는 미션 아래 2010년 설립된 사회복지법인으로 ▲장애인 주거·생활환경 개선 ▲첨단보조기구 지원 ▲일자리 창출 ▲자원봉사 활동 ▲북한이탈주민·참전유공자 지원 등 다양한 분야에서 활발한 활동을 펼쳐왔다. 이번 협약을 통해 광주시 장애인복지관 운영에 참여함으로써 지역복지와 공간 복지의 전문성을 결합한 포용적 복지서비스 모델 제시가 기대된다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

