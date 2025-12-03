전남도교육청, '전라남도 ESG 시민대상' 최우수기관상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 최초 'ESG 교육 실천 조례'제정 성과 인정



전남도교육청이 2일 목포과학대학교에서 열린 '제2회 전라남도 ESG 시민대상' 시상식에서 교육 분야 최고상인 '최우수기관상'을 받았다.

ESG 교육 체계 구축과 지역사회 협력을 통해 지속가능한 교육문화를 확산해온 노력이 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다는 평가다.

전남도교육청 전경

도교육청은 그동안 ▲산이정원과의 ESG 협약 체결 ▲학부모 대상 ESG 교육 강화 ▲대학 연계 ESG 가치 확산 ▲ESG 강좌 및 실천활동 운영 등 다양한 프로그램을 통해 지역과 함께하는 ESG 교육 기반을 넓혀왔다.

도교육청은 특히 전국 최초로 'ESG 교육 실천 조례'를 제정하고, ESG 교육지도사 양성 과정, 탄소중립 교육, 사회적 책임 실천 프로그램을 통합한 '전남형 ESG 교육 모델'을 구축하는 데 주력해왔다.

이 같은 노력이 학교 현장의 실천력을 높이고, 지역사회 전반에서 ESG 문화가 확산되는 데 중요한 역할을 했다는 분석이다.

도교육청은 이번 수상을 계기로 전남형 ESG 교육을 한층 더 내실화한다는 계획이다. 학교·가정·지역사회가 함께 참여하는 지속가능한 교육 생태계를 조성해 실천 중심의 ESG 문화를 정착시키겠다는 구상이다.

이와 함께 ESG 지속가능 보고서 발간, 유관기관과의 ESG 네트워크 구축 등 장기적 과제도 병행해 추진할 예정이다.





서영옥 정책기획과장은 "지역사회와 손잡고 만드는 ESG 교육이야말로 지속가능한 미래로 가는 길"이라며 "학교를 넘어 지역 전반으로 확장되는 실천 중심 ESG 교육을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.





