경산 예산지형 바꾼 조지연…“국비 1480억 확보”

영남취재본부 권병건기자

입력2025.12.03 17:52

소진공 센터·남부파출소 신설까지
국회서 60억 추가 반영

경산의 산업·안전·생활 기반을 크게 확장할 2026년도 국비 예산이 총 1480억원 규모로 확보됐다.


3일 국민의힘 조지연 국회의원(국회 예산결산특별위원회)은 "지역 주요 현안의 실질적 해법을 마련할 국비가 본회의를 통과했다"며 내년도 경산시 국비 확정 내용을 발표했다.

국민의힘 조지연 국회의원(국회 예산결산특별위원회)
내년 반영된 핵심 국비에는 ▲지역대학 지원 392억원 ▲하수관로 정비 250.4억원 ▲경산지식산업센터 건립 61억원 ▲남산~하양 국도대체우회도로 50억원 ▲탄소 포집 시설 48.8억 원 ▲지식산업지구 진입도로 34.5억원 ▲노후 상수 관망 정비 28.1억원 ▲자연재해 위험개선지구 정비 19.6억원 ▲소공인 복합지원센터 15억원 등이 포함됐다. 경산의 산업 경쟁력, 도시기반 확충, 재난 안전 인프라 구축 등 장기적 영향이 예상되는 사업들이다.


특히 지역 숙원사업이었던 소상공인시장진흥공단 경산센터 설치(4.34억원)와 경산경찰서 남부파출소 신설(2.89억원)이 신규 반영되며 경산의 민생 현안이 실질적 전환점을 맞게 됐다. 두 사업 모두 조 의원이 관계부처와 예결위 단계에서 지속해서 문제를 제기해온 핵심 현안이다.


경산에는 경북에서 세 번째로 많은 소상공인 사업체가 있으나, 그동안 소상공인시장진흥공단 경주센터가 업무를 총괄해 경산 소상공인은 왕복 120km를 이동하는 불합리한 구조가 고착돼 있었다.


조 의원은 부처 협의와 예결위 질의 등을 통해 임시 '경산사무소' 설치를 먼저 성사한 데 이어, 이번 정식 센터 설치 예산까지 확보하면서 지역 경제 현장의 오랜 불편을 해소하는 계기를 마련했다.


아울러 2027년 준공을 목표로 하는 경산경찰서 남부파출소 신설 역시 지역 치안 정상화를 이끌 단일 사업으로 평가된다. 기존 서부지구대는 담당 구역이 과중한 데다 연간 신고 건수(1만4598건)가 전국 평균의 두 배를 넘는 수준이었고, 지리적 외곽 배치로 인해 신속 대응에도 한계가 컸다. 남부파출소 신설로 관할이 재편되면 치안 공백 완화와 현장 대응의 체감도 개선이 기대된다.


농업 분야에서도 ▲무기질 비료 156억원 ▲조사료 생산·유통 76.8억원 ▲밭작물 공동경영체 육성 51억원 등이 추가 확정되며 경상 농업예산 역시 숨통이 트였다.


조지연 의원은 "지역경제와 정주 환경의 핵심 기반을 놓는 작업이라는 무거운 책임으로 예산 확보에 임했다"며 "소상공인 지원, 교통망 정비, 시민 안전 강화 등 민생 현장에 필요한 예산이 반영돼 보람을 느낀다"고 말했다. 이어 "국비가 실제 사업으로 이어지도록 집행 과정까지 꼼꼼히 챙기고, 내년도 신규 사업 발굴에도 총력을 기울이겠다"고 밝혔다.


한 해 예산은 곧 지역의 미래 청사진이다. 경산이 체감할 변화가 숫자 너머에서 어떻게 현실화할지 주목된다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
