"피싱 등 2차피해 우려"…쿠팡 개인정보 유출에 금융권 긴장

이창환기자

입력2025.12.04 06:05

수정2025.12.04 07:28

쿠팡 정보유출에 보이스피싱·스미싱 등 2차피해 우려
비정상 로그인, 피싱 전화 급증 등 실제 피해사례 나와
정부·금융권 2차 피해 예방에 총력

"피싱 등 2차피해 우려"…쿠팡 개인정보 유출에 금융권 긴장
쿠팡 개인정보 유출 사고로 보이스피싱과 스미싱 등 금융사기가 기승을 부릴 우려가 커지면서 정부와 금융권이 대응에 나서는 등 긴장하는 모습이 역력하다. 비정상 로그인 시도와 피싱 전화 증가 등 실제 고객 피해 사례도 등장하고 있어 금융권은 2차 피해 예방에 총력을 다하고 있다.


쿠팡 정보 유출에 보이스피싱·스미싱 위험 급증

4일 관련 업계에 따르면 금융위원회와 금융감독원은 쿠팡 개인정보 유출 이후 물건 배송 등을 미끼로 하는 출처 불명의 문자가 확산할 가능성이 있다며 소비자경보를 발령하고 각 금융사와 대응책을 마련 중이다.


금융당국은 사기범들이 성명, 주소지 등 쿠팡에서 유출된 개인정보를 바탕으로 정부 기관이나 금융회사 등을 사칭해 피해자에게 접근할 수 있다고 봤다. 사기범들이 유출정보나 피해 조회 등을 가장해 원격 애플리케이션(앱) 설치를 유도하거나 보상 절차 안내 등을 미끼로 금융정보 입력을 유도하는 스미싱 문자를 발송할 우려가 있다고 주의를 촉구했다.


실제로 온라인에서는 비정상 로그인 시도와 해외 결제 승인 알림이 이어졌다는 제보가 이어지고 있다. 특히 본인의 쿠팡 계정에 비정상적인 로그인이 많았다는 경험담이 지속해서 나온다. 서울 마포구에 사는 30대 직장인 A씨는 "개인정보 유출 소식을 듣고 쿠팡에 접속해 로그인 기록을 보니 내가 전혀 사용하지 않은 기기로 계정에 접속한 내역이 있어 곧바로 비밀번호를 바꿨다"며 "쿠팡을 계속 이용해도 될지 고민이 많다"고 말했다. 쿠팡 계정이 중국 전자상거래 플랫폼에서 판매되고 있다는 주장과 내가 모르는 사이에 내 신용카드가 해외에서 결제된 사례도 보고된 것으로 알려졌다.


집단 소송 움직임도 이어졌다. 지난 1일 쿠팡 이용자 14명은 1인당 20만원씩의 위자료를 청구하는 내용의 소장을 서울중앙지법에 제출했다. 현재 쿠팡을 상대로 한 집단소송을 준비하는 네이버 카페도 30여개에 달해 소송이 늘어날 가능성이 있다.


방송미디어통신위원회(방미통위)도 쿠팡 개인정보 유출 사고, 민생회복 소비쿠폰 지급 등을 악용해 악성 앱을 유포하거나 모바일 결제 등을 유도하는 미끼 문자에 대한 이용자 주의를 당부했다. 방미통위는 '주문하신 물건이 배송되었습니다' '민생회복 소비쿠폰 과다 지급 환수 안내 및 과징금 부과' 등의 내용으로 출처가 불분명한 문자가 오면 포함된 인터넷주소(URL)를 누르지 말고 관련 전화도 받지 않아야 한다고 강조했다.

"피싱 등 2차피해 우려"…쿠팡 개인정보 유출에 금융권 긴장 박대준 쿠팡 대표가 2일 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 열린 현안질의에 출석해 질의에 답하고 있다. 오른쪽은 브랫 매티스 쿠팡 CISO. 2025.12.2 김현민 기자

비정상 로그인·해외 결제 알림까지…실제 피해 잇달아

금융사들은 쿠팡 고객정보 유출 사고를 악용한 보이스피싱 주의보를 고객들에게 안내하고 있다. KB국민은행은 홈페이지 공지를 통해 택배 배송기사, 정부기관, 은행 등을 사칭해 배송 주소 오류 수정이나 결제 취소 등을 이유로 문자 내 링크 클릭 및 악성 앱 설치를 유도하는 사례가 있다며 주의해야 한다고 당부했다. 다른 은행들도 공지를 통해 고객들에게 보이스피싱이나 스미싱 피해 주의를 지속적으로 당부하는 중이다.


금감원은 정보 유출 여부를 확인하기 위해 쿠팡페이에 대한 현장조사에 나선 데 이어 G마켓에서 모바일 상품권 무단 결제 사고가 발생하면서 G마켓에 대한 긴급 현장검사도 진행 중이다. 금융당국은 개인정보 유출 등에 따른 2차 피해 예방을 위해 금융회사와 총력 대응하겠다고 강조했다. 금융당국 관계자는 "금융회사에 보이스피싱 피해 신속 대응체계를 점검하는 한편 이상 금융거래 모니터링을 강화토록 지도했다"며 "향후 피해 신고 동향을 면밀히 모니터링해 피해 발생 시 신속하게 대응할 계획"이라고 말했다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

