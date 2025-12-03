전남도, 최초 국고 10조원 돌파…먹거리 산업 육성 속도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김영록 지사 기자회견 열고 도정 방향 설명

내년 국비 10조 42억원 확보…경쟁력 확보

석유·철강·관광·SOC·에너지산업 등 육성

"도민이 체감하는 지역 발전 성과 낼 것"

김영록 전남도지사는 3일 전남도청 4층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 국고 10조원 확보에 관한 의미와 향후 도정 방향 등을 설명하고 있다. 심진석 기자

AD

전라남도는 지난 2일 국회에서 확정된 2026년 정부 예산에 역대 최대인 10조42억 원을 확보했다고 3일 밝혔다. 사상 첫 국비 10조원 시대를 열었다는 데 의미가 있다는 것이 전남도 설명이다.

김영록 전남도지사는 이날 전남도청 4층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "2026년에 확보한 국고 예산은 올해 9조502억 원에 비해 9,540억 원(10.5%)이 늘었다"고 밝혔다. 특히 지난 9월 정부 예산안에는 9조4,188억 원이 반영됐지만, 국회 심사 단계에서 5,854억 원을 추가로 확보해 사상 첫 국비 10조원 시대를 열었다고 부연했다.

전남도 내년 국비 주요 사업 현황을 보면 교통 등 SOC 사업의 경우 올해 1조905억 원에서 29.2%가 증액된 1조4,099억 원이 반영됐다.

특히 호남 고속철도 2단계 공사비 5,700억원(국비 1,016억원·공단분담금 4,684억원)이 책정됐다.

광주 송정~순천 경전선 사업비 1,722억원을 비롯해 고흥~봉래 국도 15호선 4차로 확장 설계비 80억원, 목포역 노후 역사 개축사업비 75억원이 반영됐다.

우주·에너지 산업을 위한 예산으로는 나로우주센터와 연계해 민간 개발 발사체를 시험·운용할 수 있는 민간전용 우주발사체 엔진 연소 시험시설 구축 실시설계 용역비 20억원(총사업비 485억 원)을 확보했다.

세계 유일의 에너지 특화대학인 한전공대의 안정적 운영을 위한 정부 출연금 250억원과 초전도 도체 시험설비 구축비 120억원도 반영됐다. 여기에 국립 에너지 전문과학관 건립 설계비 5억원도 별도 확보했다.

산업인프라 주성을 위한 예산으로는 RE100산단 기반시설인 솔라시도 하수처리시설·공급용수 공급을 위한 설계비 20억원, 철강·금속 산업 인공지능 전환(AX)지원센터 구축비 28억원이 반영됐다.

농수산 수출 1위 품목인 김 산업을 체계적으로 육성하기 위한 국립 김 산업 진흥원 설립 마스터플랜 수립(5억원)과 무안 농업 AX(인공지능 전환) 실증센터 구축 설계비 (45억 원·총사업비 400억 원) 등도 포함시켰다.

남부권 광역관광개발 사업을 위해 36개 사업 663억원이 지역별로 골고루 반영시킨 것도 성과다. 영광 백수해안 관광경관 명소화 10억 원(총사업비 401억 원), 담양 관광스테이 확충 5억 원(총사업비 215억 원), 장성 K-사찰 음식관광 명소화 4억 원 등이다.

2026여수세계섬박람회 성공 개최를 위해 '2026 섬 방문의 해' 추진 사업비 20억원도 반영됐다.





AD

김 지사는 "2026년도 국고예산으로 반영된 사업이 도민이 체감하는 지역 발전의 성과로 나타날 수 있도록 사업을 신속하게 추진해 나가겠다"며 "2027년도 국고 확보에도 정부정책과 지역 수요에 부합하는 비교우위 신규 사업을 조기 발굴하는 등 선제적으로 대응하겠다고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>