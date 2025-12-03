정청래, 추경호 영장 기각에 "제2의 내란이자 사법 쿠데타"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

與, 3일 여의도 국회 본청 앞 현장 최고위

정청래 "尹정권과 조희대 사법부 한통 속"

내란전담재판부·2차 종합특검도 강조해

더불어민주당이 추경호 국민의힘 의원의 구속영장이 기각되자 '내란 청산을 방해하는 제2의 내란'이라며 사법개혁의 필요성을 강조했다. 민주당은 12·3 비상계엄 1주년을 맞아 최고위원회의를 국회 본청 앞에서 진행했다.

정청래 더불어민주당 대표가 3일 서울 여의도 국회 본청 계단에서 열린 '12.3 내란 저지 1년' 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.12.3 김현민 기자

AD

3일 여의도 국회 본청 앞에서 열린 민주당 현장 최고위원회의에서 정청래 민주당 당대표는 추 의원의 구속영장이 기각된 데 대해 "2024년 12월3일이 윤석열의 비상계엄 내란 쿠데타였다면 2025년 12월3일 이날은 내란 청산을 방해하는 제2의 내란이자 사법 쿠데타다"라고 목소리를 높였다. 이어 "역사는 윤 정권과 조희대 사법부가 한 통 속이었다고 기록할 것"이라고 덧붙였다.

정 대표는 "구속영장이 기각됐다고 혐의가 없어진 건 아니다"며 "재판을 통해 유죄가 확정된다면 국민의힘은 열 번이고 백 번이고 위헌 정당 해산감이라는 것을 다시 한번 분명하게 말씀드린다"고 했다.

내란전담재판부의 필요성도 강조했다. 정 대표는 "내란전담재판부가 필요한 이유를 조희대 사법부가 스스로 증명하고 있다"며 "12·3 내란저지 1년을 맞이해 내란 잔재를 확실하게 청산하고 사법개혁을 반드시 완수해 이 땅의 민주주의와 헌정질서를 바로 세우겠다는 다짐을 새롭게 한다"고 했다.

또 정 대표는 "3대 특검이 손대지 못한 것을 다 모아서 2차 종합 특검도 필요하다"며 "끝나지 않은 내란의 전쟁을 여기서 멈출 순 없다"고 강조했다. 그는 "독일은 민족 반역자에게 공소시효란 없다며 나치 전범 부역자를 끝까지 추적해 처벌한다"고 부연했다.

정청래 더불어민주당 대표가 3일 서울 여의도 국회 본청 계단에서 열린 '12.3 내란 저지 1년' 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.12.3 김현민 기자

이날 장동혁 국민의힘 대표가 "계엄은 의회 폭거에 맞선 것"이라고 발언한 데 대해 정 대표는 "망언"이라고 비난했다. 정 대표는 "아직도 내란에 대해 반성하지 않고 사과하지 않는 국민의힘이다"며 "그러니까 국민들이 국민의힘이 내란 옹호 정당이라고 규정하고 있는 것"이라고 목소리를 높였다. 정 대표는 "의회 폭거에 맞서기 위한 비상계엄이었다고 한다면 이를 막으러 이곳에 달려왔던 국민들은 의회 폭거에 동조한 세력이란 말이냐"고 지적했다.

정 대표는 "아직도 정신을 차리지 못하고 있는 국민의힘에 대해 국민들께서 준엄한 심판을 내리리라 생각한다"며 "민주당은 선대에 서서 내란 청산과 민생개혁 두 깃발을 들고 시대적 과제와 국민의 명령을 받들기 위해 앞장서겠다"고 밝혔다.

김병기 원내대표는 "국가가 빛의 혁명을 책임 있게 기록하고 기념하는 체계를 만들겠다"며 "민주당은 전날 빛의 혁명을 민주화운동으로 공식화하고 12·3을 민주화운동 기념일로 지정하는 것을 당론으로 채택했다"고 말했다. 이어 그는 "이날 아침에는 민주화운동 기념사업회법을 발의했다"고 덧붙였다.





AD

한편 이날 현장최고위원회의에는 당 지도부뿐만 아니라 민주당 의원들과 시민들이 함께했다. 이들은 "국민이 지켜낸 민주주의 만세"라며 구호를 외쳤다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>