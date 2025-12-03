거창군, 2025년 겨울철 안전·관리 대책 마련 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

재난·재해 예방 등 4개 분야 18개 세부 대책 마련



경남 거창군은 '2025년 겨울철 종합대책'을 수립하고, 지난 1일부터 내년 2월 28일까지 재난·재해 및 전염병 예방, 화재·산불 등 안전사고 예방 등 4개 분야에서 18개 세부 대책을 추진한다고 3일 밝혔다

먼저 군은 '폭설·한파 등 자연 재난'에 대응하기 위해 15개 부서와 12개 읍·면, 유관기관이 참여하는 재난안전대책본부를 구성해 24시간 운영한다.

올해는 특히 재난 안전상황실과 CCTV 관제센터를 통합해 초동 대응과 상황 전파를 한층 신속하게 할 수 있는 체계를 갖췄다. 또한 인명·재산 피해 우려 지역과 결빙·제설 취약 구간을 집중적으로 관리해 군민 불편을 최소화할 예정이다.

'보건·안전 분야'에서는 한랭질환 응급실 감시체계를 구축해 재난·재해 발생 시 보건 안전을 관리하는 한편, 신속대응반을 편성하고 현장 응급의료소를 설치하는 등 응급환자 발생 시 신속히 대응한다.

또한 겨울철 감염병에 대비하기 위해 비상방역체계를 운영해 감염병 발생 여부를 모니터링하고, 집단 감염병 발생 시 신속히 역학조사반을 파견해 감염병 확산을 방지할 계획이다.

'화재 등의 안전사고'에 대비해 상황관리반을 운영하여 초기 대응을 신속하게 하는 한편, 전통시장 등의 가스·전기시설을 점검해 위험요인에 대비한다.

'산불 방지'를 위해서는 산불방지대책 상황실과 산불 대응센터를 중심으로 산불에 대비하고, 특히 수승대·항노화 힐링 랜드·산림 레포츠파크·창포원·별 바람 언덕 등 주요 관광지는 소방·안전시설 점검과 방역 소독을 통해 겨울철 안전관리에 힘쓸 예정이다.

'사회적 취약계층 보호'를 위해 복지 사각지대 발굴 추진단을 운영해 소외되고 있는 취약계층을 파악하고, 민·관의 적극적인 연계를 통해 인적·사회적 안전망을 구축해 위기가구를 지원·보호할 예정이다.

이외에도 물가와 공공요금을 안정적으로 관리하고 청년 공공근로 일자리를 제공하는 등 군민 생활 안정을 위한 기반을 마련하는 한편, 수도 관로 동파에 대비한 비상 급수 체계를 구축해 겨울철 물 공급 문제에 대비한다.





구인모 거창군수는 "이번 겨울은 물가·경기·기후 여건이 모두 어려운 만큼 군민 여러분의 일상이 흔들리지 않도록 하겠다"며 "폭설·한파, 감염병, 화재·산불 예방과 취약계층 보호에 행정력을 집중해 겨울철 종합대책을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

