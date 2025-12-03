용인시, UNDDR에 '국제안전도시' 인증 도전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10년 연속 재난관리 우수기관 선정 기반

인천·울산 이어 국내 3번째 인증 추진

경기도 용인시가 '국제안전도시' 인증 도전에 나선다.

용인시는 최근 유엔 재난위험경감사무국(UNDRR)에 '국제안전도시(Resilience Hub)' 인증을 신청했다고 3일 밝혔다.

시는 10년 연속 재난관리 우수기관 선정, 3년 연속 대통령 표창 등 그동안 축적한 재난관리 성과를 국제사회와 공유하고 더 활발한 재난 경감 활동을 펼치기 위해 이번 인증을 신청했다고 설명했다.

이상일 용인시장은 "재난 위험을 줄이고 안전한 도시를 만들기 위한 시의 의지를 국제사회에 알리는 한편, 인증을 통해 재난 예방 및 대응 노력을 더 강화하는 차원에서 신청했다"고 말했다.

UNDRR는 기후 변화에 따른 재난에 국제사회가 공동으로 협력해 대응하자는 취지로 1999년에 설립된 국제기구다. '국제안전도시'는 UNDRR가 재난과 기후 위험을 해결하고 안전한 도시를 구현하기 위한 기술적 노력을 지속적으로 한 도시를 인증하는 제도다. 현재 전 세계 29개 도시가 인증을 받았으며, 국내에서는 이 인증을 받은 도시는 인천시와 울산시 등 두 곳이다.

시는 인증 신청서에 시의 재난복원력 사례, 향후 3년간 도시 간 교육·기술 지원 계획을 담았다.

시는 폭염·폭설·홍수 등 재난에 대응하기 위해 스마트 재난 데이터 통합관리시스템, 24시간 도로·제설 모니터링, 시민안전보험 등 예방 중심 시스템을 확대해 왔다. 지난해 기록적 폭설 당시에는 인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 기반 제설 관제를 통한 신속한 대응으로 주목받기도 했다.

국제협력도 꾸준히 이어왔다. 시는 지난해와 올해 '국제 재난복원력 지도자 포럼(IDRLF)'에 참여해 폭설 대응, 학교안전프로그램, 시민참여형 안전문화 모델 등 우수 정책을 발표하며 UNDRR 및 'MCR(Making Cities Resilient) 2030' 도시들과 협력을 확대했다. 'MCR 2030'은 도시의 복원력 강화를 위해 12개의 국제기구 등이 위험 정보를 바탕으로 통합적인 재난위험관리와 네트워크 구축을 위해 발족한 캠페인 활동이다.





시는 UNDRR 인증 후에는 기후재난 예방기술, 학교안전프로그램, 시민참여형 방재 모델 등을 전 세계 MCR 2030 도시와 공유할 계획이다. 내년 2월에는 센다이프레임워크 기반 스코어카드 워크숍을 여는 한편, MCR 2030 도시와 협력을 확대하며 교육·기술 공유 활동을 지속할 방침이다.





