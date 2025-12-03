K-뷰티 위상 강화… 동명대 뷰티산업학과, 베트남서 K-뷰티 글로벌 서비스러닝 성과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘뷰벤져스’ 팀, 현지 학생 대상 메이크업·퍼스널컬러 교육 진행

동명대학교 미래융합대학 뷰티산업학과(학과장 김경연)가 지난달 26일부터 30일까지 베트남 호치민에서 열린 글로벌 서비스러닝에서 성과를 거뒀다.

동명대 뷰티산업학과가 베트남서 K-뷰티 글로벌 서비스러닝을 진행하고 있다. 동명대 제공

2023년부터 이어온 프로그램의 올해 행사에서도 뷰티산업학과 성인학습자들로 구성된 K-Beauty팀, K-Color팀, K-Harmony팀이 '뷰벤져스'라는 이름에 걸맞게 현지 학생들을 대상으로 수준 높은 K-뷰티 교육을 선보이며 호응을 얻었다.

K-Beauty팀은 메이크업 시연과 실습 중심의 전문 교육을 제공하며 베이스 메이크업부터 포인트 메이크업, 실무 노하우까지 현장에서 직접 전달했다. K-Color팀은 퍼스널컬러 진단 수업을 통해 학생들이 자신에게 맞는 색을 직접 분석하고 체험하도록 했다.

K-Harmony팀은 퍼스널컬러 개념과 적용법, 실생활 스타일링 활용법까지 지도하며 K-뷰티의 전문성과 체계성을 강조했다.





이번 글로벌 서비스러닝은 단순한 해외 체험을 넘어 학과에서 쌓은 기술과 역량을 국제 현장에서 실천하는 의미 있는 사례로 평가된다. 동명대 뷰티산업학과는 K-뷰티의 기술력과 창의성을 베트남 현지에 자연스럽게 전하며, 문화·교육 교류의 가치를 확장했다.





