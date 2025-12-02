삼성전자, 16∼18일 글로벌 전략회의…전영현·노태문 주재

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현안 공유하고 내년 사업방향 논의

이재용 회장은 불참…사후 보고 받을 듯

LG그룹도 이달 중순 트윈타워서 회의

삼성전자가 이달 중순 글로벌 전략회의를 열고 내년 사업 방향을 구상한다.

서울 삼성전자 서초사옥 모습. 연합뉴스

2일 업계에 따르면 삼성전자 디바이스경험(DX) 부문은 16∼17일, 디바이스솔루션(DS) 부문은 18일에 각각 글로벌 전략회의를 열어 의견을 공유한다.

삼성전자 글로벌 전략회의는 매년 6월과 12월 두 차례 국내외 임원급이 모여 사업 부문별·지역별로 현안을 확인하고 내년 사업 목표와 영업 전략 등에 대해 의견을 나누는 자리다.

노태문 DX부문장(사장)과 전영현 DS부문장(부회장)이 각각 부문별로 열리는 회의를 주재할 것으로 보인다. DX부문은 200여명, DS부문은 100여명이 각각 참석할 것으로 예상된다. 이재용 삼성전자 회장은 예년처럼 회의에 직접 참석하지 않고 추후 사업 전략 등을 보고받을 것으로 전해진다.

이번 회의에서 DX부문은 삼성전자의 갤럭시 S26 시리즈 등 내년 신제품 판매 전략 및 사업 목표 등이 주로 논의될 가능성이 있다. 이에 따라 주요 제품의 글로벌 공급 계획과 판매 활성화를 위한 마케팅 전략 등이 공유될 전망이다.

반도체 사업을 맡고 있는 DS부문에서는 인공지능(AI) 확산으로 커지고 있는 고대역폭메모리(HBM) 수요 대응 전략과 범용 메모리의 생산 계획 등을 집중적으로 논의할 것으로 예상된다. 글로벌 경영 불확실성이 지속하는 만큼 고환율 등 글로벌 경영 환경 변화에 따른 리스크 헤징 전략 등도 논의될 수 있는 주제들이다.

주요 계열사들도 같은 시기 전략회의를 계획하고 있다. 삼성디스플레이는 17일, 삼성전기는 18일, 삼성SDI는 19일에 회의를 할 것으로 알려졌다.

LG그룹도 이달 중순 서울 여의도 LG트윈타워에서 구광모 LG그룹 회장 등 LG 최고경영진이 참석한 가운데 사장단 회의를 열어 내년 사업 계획을 점검할 예정이다.





이에 앞서 SK그룹은 지난달 초 최고경영자(CEO) 세미나를 열고 내년 사업 전략을 논의했다. SK그룹이 여는 연례행사 중 하나다. 최태원 SK그룹 회장은 이 자리에서 최고경영자(CEO)들과 AI 대응 전략 등을 공유한 것으로 알려졌다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

