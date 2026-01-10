[칩톡]인텔 손뻗친 엔비디아, 파운드리 시장 흔드나

'AI 큰손' 엔비디아, 인텔 주요 주주로 부상

TSMC 대신 활용할 파운드리 선택지 생겨

빅테크 잡은 삼성, 올해 2나노 경쟁 본격화

엔비디아가 인텔 지분을 취득하면서 전략적 관계를 강화하고 나섰다. 공급망 다변화를 원하는 엔비디아가 인텔 파운드리(반도체 위탁생산)를 활용할 여지가 생긴 만큼 시장에도 지각변동이 예상된다. TSMC를 추격해야 하는 삼성전자에 새로운 도전이 될 것으로 보인다.

10일 반도체 업계에 따르면 엔비디아는 최근 인텔 주식 약 2억1470만주를 매입했다. 앞서 지난해 9월에는 인텔 보통주를 주당 23.28달러에 매입하기로 합의한 바 있다. 취득 규모는 총 50억달러(약 7조2600억원)로, 엔비디아는 인텔 지분 약 4%를 보유한 주요 주주로 올라섰다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 퐁텐블로 호텔에서 열린 엔비디아 CES 2026 라이브에서 기조연설을 하고 있다. 연합뉴스

표면적으로 이번 거래는 트럼프 행정부의 '인텔 살리기' 기조와 궤를 같이한다. 수년간 전략 실패와 대규모 설비 투자로 재무 부담이 커진 인텔에 재정적 숨통을 틔워주는 조치라는 평가다. 업계에선 그간 그래픽처리장치(GPU) 등 인공지능(AI) 칩 제조를 대만 TSMC에 강하게 의지해온 엔비디아가 본격적으로 공급망을 다변화하기 시작한 포석으로 보고 있다.

엔비디아는 우선 이번 투자를 시작으로 인텔의 'x86 아키텍처' 기술에 엔비디아의 AI 기술을 결합하는 기반을 마련할 것으로 보인다. 이번 계약에 파운드리 관련 협력은 명시되지 않았지만, 강력한 지분 관계를 맺은 만큼 엔비디아로선 인텔 파운드리라는 선택지가 생긴 것이다. 단순 설계 협력을 넘어 AI 칩 제조 일부가 인텔로 옮겨질 가능성이 거론되는 이유다.

올해 파운드리 시장의 핵심은 2㎚(1㎚=10억분의 1m) 공정이다. 지난해 3분기 시장 점유율을 71.0%까지 끌어올린 TSMC는 최첨단 칩에 대한 수요 확대를 바탕으로 가격을 거듭 인상하고 있다. 물량 포화에 더해 중국의 대만 침공 위협, 지진으로 인한 생산 차질 등 지정학적 위험이 겹치면서 주요 고객사인 엔비디아로선 공급망 다변화 필요성이 커졌다는 분석이다.

삼성전자는 시장 점유율 6.8%로 2위를 유지하고 있지만, 3위 중국 SMIC(5.1%) 등과 비교할 때 격차가 크지 않다. 인텔이 엔비디아 물량을 수주하기 시작하면 가장 위협을 받는 건 삼성전자가 될 수 있다는 우려가 나온다. 인텔은 앞서 미 행정부로부터 '지분 인수' 방식으로 지원받은 57억달러(약 8조2800억원)를 바탕으로 18A(1.8㎚급) 공정 양산을 준비하고 있다.

삼성전자는 주요 빅테크(대형 정보기술 기업)를 잇따라 고객사로 확보하며 새해 반등을 노리고 있다. 우선 2㎚ 기반으로 생산한 모바일 애플리케이션프로세서(AP) '엑시노스 2600' 생산을 시작했으며, 조만간 출시될 자사 플래그십 스마트폰 갤럭시 S26에 탑재할 계획이다. 아울러 지난해 7월 테슬라와 23조원 규모의 역대급 공급 계약을 맺고 자율주행 칩 등을 생산하기로 했다. 같은 해 8월에는 애플로부터 아이폰용 이미지센서 수주에도 성공한 바 있다.

최근 들어서는 AMD로부터 2㎚ 칩 수주가 유력하다는 소식이 전해진 데 이어 퀄컴과도 손을 맞잡을 거란 전망이 나오고 있다. 퀄컴은 차세대 AP 생산을 삼성에 맡길 것으로 보인다. 파운드리 기업 가운데 삼성과 가장 먼저 논의를 시작한 것으로, 계약이 성사될 경우 삼성은 2022년 이후 끊긴 퀄컴의 최첨단 제품 생산을 5년 만에 재개하게 된다. 앞서 퀄컴은 2021년까지 삼성 파운드리에 AP 생산을 맡겼지만, 이후 TSMC로 거래처를 바꾼 바 있다.

엔비디아의 개입이 시작된 파운드리 시장 지형의 변화는 삼성전자에 도전으로 작용할 전망이다. 삼성의 2㎚ 수율은 50~60% 수준으로 평가된다. 인텔의 18A 수율은 10% 안팎으로 알려진 만큼 기술적 우위는 삼성에 있다는 게 중론이다. 다만 엔비디아는 미 행정부의 압박을 크게 받고 있어 TSMC의 대안으로 인텔이 우선순위에 오를 가능성도 배제하기 어렵다.





반도체 업계 관계자는 "엔비디아의 첨단 GPU 생산은 사실상 전량 TSMC에 집중돼 있지만, 인텔에 대한 지분 투자로 미묘한 긴장감이 형성되고 있다"며 "공정 성숙도나 수율 측면에선 삼성전자가 인텔을 월등히 앞서지만, 미국 정부의 정책적 지원이나 투자 여력 등을 고려하면 중장기적으로 일정 수준의 경쟁 구도가 만들어질 가능성이 열려 있다"고 내다봤다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

