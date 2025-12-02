김이탁 신임 국토부 1차관 취임…"더 낮은 자세로 국민 신뢰 회복"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

행시 36회 출신, 주택정책 핵심 보직 두루 거친 '주택통'

"양질의 주택 충분히 공급돼야"…전세사기 등 시장 교란 행위 엄정대응

"균형성장은 국가의 백년대계"…첨단산단 조성 및 광역교통망 확충

건설사고 관련 안전 관행 근절 및 사전 예방 추진 강조

AI 시대 국토 전략도 과제로 언급

37일간 공석이었던 국토교통부 제1차관 자리가 김이탁 차관의 취임으로 채워졌다. 부동산 실언과 갭투자(전세 낀 매매) 논란으로 사퇴한 이상경 전 차관의 후임으로, 주택·토지·건설 정책 전반을 관장하는 핵심 보직의 공백이 마무리됐다.

2일 취임한 김이탁 국토교통부 1차관. 국토부.

김 차관은 2일 취임식에서 "몇 년 만에 고향 집에 돌아와 여러분을 다시 만나니 설레면서도 무거운 책임을 느낀다"며 "국토교통부가 국민 신뢰를 다시 확보할 수 있도록 더 낮고 겸손한 자세로 임하겠다"고 말했다. 그는 "부동산 시장 불안, 국토 불균형, 건설현장 사고 등 다양한 위기에 직면해 있으나 해법이 국민 눈높이에 있었는지 돌아보겠다"고 강조했다.

취임사에서 가장 먼저 언급된 것은 주거안정이었다. 김 차관은 "국민이 원하는 곳에 양질의 주택이 충분히 공급된다는 믿음을 줄 수 있도록 9·7 공급대책 후속조치를 속도감 있게 이행해야 한다"며 "청년·신혼부부·취약계층이 안심하고 거주할 수 있는 주거안전망을 강화하겠다"고 밝혔다. 전세사기 등 시장 교란 행위에 대해서도 "엄정 대응하고 사전 예방책 마련에 힘쓰겠다"고 했다.

국토균형성장도 핵심 과제로 제시했다. 그는 "균형성장은 국가의 백년대계"라며 "첨단 국가산단, 도심융합특구 등 일자리·혁신거점을 조성하고 광역교통망을 확충해 국토를 5극3특 초광역 경제·생활권으로 재편하겠다"고 말했다. 세종시 완성과 혁신도시 발전, 2차 공공기관 이전도 "속도감 있게 추진하겠다"고 했다.

건설 안전에 대한 언급도 이어졌다. 김 차관은 "건설현장의 안타까운 사고가 끊이지 않고 있다"며 "안전은 사전 예방이 핵심인 만큼 현장을 꼼꼼히 살펴 개선할 사항을 적극적으로 추진하겠다"고 말했다. 이어 "불법 하도급 등 안전을 저해하는 관행을 이번 기회에 확실히 근절해야 한다"고 강조했다.

인공지능(AI) 시대 국토 전략도 과제로 꼽았다. 그는 "국토교통부는 AI 정책 실행부처"라며 "AI 시티, 디지털 국토정보, 자율주행 등 첨단 국토·도시 환경을 조성해 혁신성장의 기반을 만들겠다"고 밝혔다.

김 차관은 1969년 전남 여수 출생으로 서울 광성고와 서울대학교 경제학과를 졸업하고 행정고시 36회로 공직에 입문했다. 국토교통부 내에서 주택시장제도과장, 주택건설공급과장, 주택정책과장 등 주요 보직을 거치며 주택 정책의 기획과 실행을 두루 경험한 '정통 주택통'으로 평가받는다. 특히 문재인 정부 말기에는 청와대 국토교통비서관을 역임하며 국정과제 조율 능력까지 검증받았다. 차관 임명 직전에는 경인여대 항공서비스학과 겸임교수로 활동했다.





앞서 이상경 전 차관은 지난 10월 24일 사의를 표명하고 이튿날 면직 처리됐다. 이는 '10·15 부동산 대책' 발표 후 불거진 부동산 관련 발언 및 개인적인 투자 논란 등에 대한 책임을 지고 자진해서 사퇴한 것이다. 이후 한 달여 간 공석이었던 국토부 1차관 자리는 주택·토지·건설 정책 전반을 담당하는 핵심 요직이기에, 김 신임 차관이 시급히 조직을 안정시키고 정부의 주거 안정 정책을 속도감 있게 추진할 것으로 예상된다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr

