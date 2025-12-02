"이 자격증만 있으면 월 400만원?"…기업들 선호하는 핵심 스펙은

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전기·산업안전 분야 수요 증가

자격증 여부로 임금 최대 80만원 격차

기업들이 채용 과정에서 전기·산업안전 분야 자격증 보유자를 가장 선호하는 것으로 나타났다. 또 필수 자격 보유한 구직자의 더 높은 임금을 제시하는 경우가 많았는데, 일부 직종에서는 자격증 보유 여부에 따라 월 최대 80만원 이상의 격차가 나타났다.

기사 이해를 돕기 위한 사진. 펙셀스

AD

2일 한국고용정보원이 발간한 '2025 가을호 고용이슈-기업은 어떤 국가기술자격증을 선호할까' 보고서에 따르면 2022년~2025년 고용24에 접수된 자격증 정보를 등록한 구인 신청은 37만2926건으로 집계됐다. 등록된 자격증 종류로는 컴퓨터활용능력2급, 직업상담사2급, 워드프로세서, 굴착기운전기능사 등 294건에 달했다.

고용24 구인 신청 할 때는 구인 기업이 법적 요건이나 자사에 필요하다고 판단하는 자격증을 필수 조건으로 등록할 수 있다. 필수 조건을 요구한 구인건수는 13만8353건이었고 상위 30개 자격 관련 구인 건수가 11만7996건이었다.

필수 자격을 요구한 구인건수 13만8353건을 분석한 결과, 기사와 산업기사 분야에서는 전기기사와 전기산업기사 자격을 요구한 기업이 많았다. 이들 자격을 필수 자격으로 요구한 구인건수는 각각 1만323건, 1만2082건이다. 이어 건축기사(5533건), 건설안전기사(3733건), 산업안전기사(3444건) 등 자격을 갖춘 인재를 찾는 기업이 많았다.

기사 이해를 돕기 위한 자료사진. 펙셀스

기능사 분야에서는 지게차운전기능사 수요가 2만2122건으로 가장 많았다. 한식조리기능사가 2만684건으로 뒤를 이었다.

필수자격을 요구하는 공고에서 제시하는 임금(중앙값)을 살펴보면 건축기사, 토목기사, 건축산업기사가 400만원으로 가장 높았다. 전기기사의 구인 제시임금은 290만원, 전기산업기사는 275만원으로 집계됐다.

30개 자격증 중 25개는 '필수 자격증'으로 요구될 때 임금이 더 높았다. 특히 건축산업기사 자격이 필수 요건으로 제시될 경우, 그렇지 않을 때보다 제시임금이 월 88만원가량 더 높아 자격증 중 격차가 가장 컸다.





AD

보고서는 "자격증별 구인 기업 제시임금을 분석한 결과 필수 자격증으로 지정된 경우 제시임금 중앙값이 대체로 필수 요구 구인의 제시임금이 상대적으로 높은 것으로 나타났다"며 "이는 전문 기술 인력의 자격 보유가 기업의 생산성과 안전 확보에 직접적으로 기여함을 반영한다"고 설명했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>