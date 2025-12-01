공주시의회 이용성·김권환 의원 '2025 의정대상' 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

행정사무감사·예·결산 심의·조례 발의 공로 인정

충남공주시의회 이용성의원(사진왼쪽)과 김권환의원(사진오른쪽)이 공주시 언론인협회 주관 '2025의정대상'을 수상했다.

AD

충남 공주시의회 이용성 의원(국민의힘)과 김권환 의원(더불어민주당)이 1일 공주시 언론인협회 주관 '2025 의정대상'을 수상했다.

두 의원은 행정사무감사, 예·결산 심의, 조례 발의 등 의정활동 전반에서 시민의 뜻을 충실히 대변하고 공주시 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

임달희 공주시의회 의장은 "정론직필에 앞장서고 있는 공주시 언론인협회에서 의정대상을 시상해 주셔서 매우 영광스럽다"며 "앞으로도 언론과 시민에게 신뢰받는 의정활동을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.





AD

이병인 회장은 "회원들이 심사숙고해 공정하게 수상자를 선정했다"며 "정치에 무관한 것은 자기 인생에 무책임한 것이라는 조정래 작가의 말처럼, 시민의 사랑과 관심 속에서 더욱 올곧은 의정활동을 이어가길 기대한다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>