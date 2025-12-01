카카오페이, 기부 마라톤 온라인대회 성료…소상공인에 20억 기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"17일 만에 26만명, 200억 걸음 달성"

카카오페이가 최근 개최한 온·오프라인 연계 기부 마라톤 캠페인이 흥행에 성공하며 20억원을 소상공인에 기부할 수 있게 됐다.

AD

1일 카카오페이는 가수 션과 함께하는 마라톤 캠페인 '2025 롱 런'의 성원에 힘입어 소상공인을 위한 20억원의 기부를 확정했다고 밝혔다.

카카오페이는 온라인 마라톤 대회 기간인 지난달 14일부터 30일까지 걸음 수 기록 애플리케이션 '만보기'를 통해 기부 캠페인을 진행했다.

캠페인에는 총 26만448명이 참가했다. 카카오페이에 따르면 국내 버추얼 런 캠페인 중 최다 참가자 기록이다.

총 걸음 수는 캠페인 시작 17일 만에 200억보를 돌파했고, 최종 누적 걸음 수는 225억보로 집계됐다.

카카오페이는 캠페인 참가 신청자를 받을 땐 걸음 수가 10억보에 도달하면 소상공인 지원 차원에서 함께일하는재단에 10억원을 기부하기로 했다.

하지만 캠페인이 폭발적 호응을 얻으면서 10억보 목표는 28시간 만에 조기 달성됐다.

이에 카카오페이는 지난달 30일까지 누적 100억보, 더 나아가 200억보 달성 시 각 5억원씩 10억원을 더 기부키로 했다.

결국 카카오페이는 온라인 대회가 200억보 돌파 기록을 내며 성공적으로 끝나자 20억원 기부를 확정했다.

신원근 카카오페이 대표는 "26만 명이 넘는 사용자들이 2025 롱 런에 동참해 주신 덕분에 소상공인과 함께 오래도록 성장하겠다는 우리의 상생 의지가 현실이 될 수 있었다"고 말했다.





AD

오프라인 마라톤 대회는 오는 6일 오전 9시 하남미사경정공원에서 참가자 5100명이 가수 션과 10km 코스를 달리는 행사로 진행된다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>