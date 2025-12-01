삼성중공업, 대만 에버그린 본사에 '원격 운용센터' 개소…자율운항 박차

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

타이베이에 첫 설립…육상에서 운항정보 관리

장거리 1만km 자율운항 기술 검증 완료해

"두번째 조타실 역할…국제 표준 선도 기대"

삼성중공업이 대만에 자율운항 선박 상용화를 향한 기지를 만들었다. 선박의 운항 정보와 주요 장비 상태를 육상에서 실시간으로 관리하게 된다.

삼성중공업이 대만 타이베이 에버그린 본사에 '삼성 원격 운용센터(SROC·Samsung Remote Operation Center)'를 공식 개소했다고 1일 밝혔다. SROC는 조선사와 해운사가 공동으로 구축한 첫 육상 관제형 원격 운용센터다. 스마트선박·자율운항 기술의 상용화를 향한 상징적 진전이라는 평가가 나온다.

에버그린 작업자가 삼성중공업이 개발한 가상현실(VR) 솔루션을 시연하고 있다. 삼성중공업

삼성중공업은 올해 에버그린의 1만5000TEU(1TEU는 20피트 컨테이너 1개)급 컨테이너선에 자율운항시스템을 탑재해 미국 오클랜드-대만 가오슝 1만km 구간에서 ▲실시간 자동화 ▲상태 기반 유지보수 ▲선박 영상정보 전송 등 원격 모니터링 기술 시험을 성공적으로 마쳤다. 10월에는 일본 NK 선급으로부터 선박 원격운용시스템의 기본설계 승인도 획득했다.

에버그린은 이번 SROC를 기반으로 선박의 주요 장비 상태, 운항 정보 등을 육상 콘트롤타워에서 실시간 확인해 장비 점검·예방 유지보수 효율을 극대화하는 스마트 선박 운용 체계를 단계적으로 확대할 계획이다. 양사는 SROC 출범을 계기로 원격 정기검사, 긴급 대응, 고도화된 자율운항 기술 개발 등 협력 범위를 넓히고 본격적인 원격 자율운항 선박 시대에 대비하기로 했다.





최종웅 삼성중공업 자율운항 연구센터장은 "SROC는 선박의 디지털 전환 과정에서 안전 운항과 비상 대응을 지원하는 '세컨드 브릿지(두 번째 조타실)' 역할을 하게 될 것"이라며 "K조선이 원격 자율운항 기술을 선도하고 국제 표준 제정에도 기여하길 기대한다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

