반도체·로봇 사업 기대감에 원익홀딩스↑[특징주]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1일 오전 10시 기준 코스닥시장에서 원익홀딩스 주가는 전일 종가 대비 12.87% 오른 2만6750원을 기록하고 있다. 반도체와 로봇 사업 확장 기대감 때문으로 보인다.

1991년 반도체 장비 제조·판매를 목적으로 설립돼 1996년 코스닥에 상장한 원익홀딩스는 반도체 장비뿐만 아니라 자회사를 통해 팹리스, 산업용 가스, 로보틱스 사업을 영위하고 있다.

최근 삼성전자가 평택5(P5) 반도체 공장 건설에 속도를 내기 시작했다는 소식이 호재로 작용한 것으로 보인다. 원익홀딩스의 반도체 장비부문은 가스를 정제, 공급, 처리하는 장치사업과 가스를 운반하기 위한 배관을 연결하고 철거하는 배관공사 사업을 주로 하고 있다. 또한 자회사 원익머트리얼즈를 통해 반도체·디스플레이 공장에 필요한 고순도 특수가스를 생산·공급하고 있다.





AD

원익홀딩스는 자회사 원익로보틱스를 통해 자율주행로봇(AMR), 로봇 핸드, 로봇 소프트웨어 등 다양한 로봇 제품과 솔루션을 개발하고 있다. 특히 로봇 손인 '알레그로 핸드 V5'는 촉각 센서 기반의 정밀 로봇 손으로, 인간 수준의 유연하고 정교한 물체 파지가 가능한 하드웨어 설계로 주목받고 있다.

AD





조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>