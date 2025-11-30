본문 바로가기
장경태 "사건 본질은 추행 아닌 데이트폭력…무고죄로 고소할 것"

염다연기자

입력2025.11.30 17:42

"추행 없었다" 재차 부인
1년 넘어 고소장 접수…의도 의심"

성추행 의혹을 받는 장경태 더불어민주당 의원이 30일 의혹을 재차 부인하며 고소인을 무고죄로 고소하겠다고 밝혔다.

장경태 "사건 본질은 추행 아닌 데이트폭력…무고죄로 고소할 것" 5일 국회에서 열린 더불어민주당 '사법불신 극복·사법행정 정상화' 태스크포스(TF) 공청회에서 장경태 TF위원이 발언하고 있다. 2025.11.25 김현민 기자
장 의원은 이날 국회에서 가진 기자회견에서 "추행은 없었다"며 "무려 (사건이 발생한 지) 1년이 넘은 지금 고소장이 제출됐는데, 고소인을 무고죄로 고소해 그 의도와 동기를 밝히겠다"고 말했다.


그는 사건의 본질이 고소인 남자친구 A씨의 '데이트 폭력'이라고 주장했다. 장 의원은 "(당시 저녁 자리에) 갑자기 한 남성이 나타나 큰 소리를 지르며 폭력을 행사하기 시작했고, (저는) 황급히 그 자리를 떴다"며 "그 이후 누군가 남성의 폭력행위를 막기 위해 경찰에 신고했다"고 설명했다.


이어 "당시 경찰 출동이 추행에 관한 것이었다면 저는 무조건 조사를 받지 않았겠느냐"며 "전혀 그런 사실은 없었다"고 했다.


장 의원은 "고소인은 (사건 발생) 다음날 남자친구의 감금·폭행 때문에 출근도 못 했고, 동료들은 고소인을 데이트 폭력 피해자로 걱정했다고 한다"며 "이 정황들은 추행과는 관계가 없는 것"이라고 말했다. 또 "국민의힘 소속 동대문구청장의 보좌직원인 A씨를 고소·고발할 것"이라고 밝혔다.


그는 '사건 발생 당시에 A씨를 폭력으로 왜 고소하지 않았느냐'는 질문엔 "봉변당했다고 생각해 그 자리를 피해야겠다고 생각했다. 공인으로서 폭력으로 고소하는 것을 아주 신중하게 생각했다"고 답했다.


경찰은 지난 25일 장 의원으로부터 성추행당했다고 주장하는 여성의 고소장을 접수하고 수사에 착수했다. 이 여성은 지난해 연말 모임에서 장 의원이 추행을 저질렀다고 주장하고 있는 것으로 알려졌다. 장 의원은 이와 관련해 해당 사실을 부인했다. 그는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "사실이 아닌 허위 무고와 관련 음해에 대해 법적 조치를 포함해 강력 대응하겠다"고 밝혔다.




염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
