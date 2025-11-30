코트라, 로봇산업진흥원과 베트남 기계박람회에 'K-로봇관' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

27~29일 베트남 호치민서 열려

제조·서비스·가정·의료용 로봇 기술 소개

핵심 바이어와 수출상담도 진행

대한무역투자진흥공사(코트라)는 한국로봇산업진흥원과 함께 지난 27~29일 베트남 호치민 사이공 전시·컨벤션센터(SECC)에서 열리는 '베트남 국제 기계산업박람회(VINAMAC EXPO 2025)'와 연계해 'K-로봇관'을 운영했다고 30일 밝혔다.

전시회장 내 'K-로봇관'의 모습. 코트라

올해로 22회를 맞는 이 박람회는 2004년 시작된 베트남 대표 산업 전시회다. 우리나라를 비롯해 중국·인도 등 15개국에서 약 850개 기업이 참가해 산업기계·자동화·운송·제어·로봇 기술 등 전략 산업을 중심으로 폭넓은 비즈니스 교류가 이뤄졌다.

K-로봇관 사업은 지난 10월 두바이에서 열린 글로벌 정보통신박람회(GITEX)에서 한국로봇산업진흥원과 함께 추진한 '로봇산업 글로벌화 지원사업'의 후속이다. 이번 박람회에 조성된 K-로봇관에는 ㈜유엔디, 베어로보틱스, ㈜이롭, EF엔지니어링, 씨피시스템 등 5개사가 참여했다. K-로봇관을 포함한 우리나라 단체관에는 우리 혁신 기업 23개사가 자리했다. 현장에선 베트남 산업 자동화 기업들을 비롯한 현지 핵심 바이어 60개사와 수출 상담 80건이 진행됐다.

베트남 로봇 시장은 제조업 확충과 자동화 수요로 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 2024년 기준 3억~4억달러 규모로 추산된다. 베트남 정부의 디지털 전환 정책, 외국인 투자(FDI) 증가, 인건비 상승으로 인해 2030년까지 연평균 4%대 성장도 전망되고 있다. 산업용 로봇을 중심으로 의료·물류·가정용 분야까지 활용이 확산되며 관련 시장이 빠르게 확대되고 있다.

이런 흐름에서 우리 산업용 로봇과 자동화 솔루션은 기술적 신뢰성과 운영 안정성을 기반으로 베트남 제조업계에서 꾸준히 수요가 증가하고 있다. 산업용 로봇의 대(對) 베트남 수출은 최근까지 연평균 1400만 달러 규모를 유지하고 있다. 특히 운반·적재용 로봇은 2022년 이후 연평균 250%에 육박하는 높은 증가율을 기록하는 등 성장세가 이어지고 있다.

양국 간 고위급 교류에서도 AI·첨단산업 협력이 주요 의제로 다뤄지고 있다. 지난 8월 또 럼 서기장의 방한, 11월에 우원식 국회의장의 베트남 방문에서도 관련 협력 확대 의지가 강조되며 정책적 기반이 더욱 강화되는 분위기다.





구본경 코트라 동남아대양주지역본부장은 "정부의 'AI 3대 강국 도약' 과제 추진 속에서 AI 접목 로봇 기업의 글로벌 진출을 지원할 수 있어 뜻깊다"며 "산업용 로봇과 첨단산업 분야에서 영향력을 확대 중인 베트남 기업과 협력을 통해 우리 로봇 기업이 베트남 및 동남아 시장에 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

