포항 푸드테크, K-식품 미래를 설계하다… ‘포항 식품산업 상생협력 포럼’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포항의 자원과 익산의 국가식품클러스터 전문성 결합 포럼 개최



식품산업 신성장 전략 본격화… ‘상생협력 포럼’ 200여명 참여

갯벌과 용광로의 도시, 포항이 낡은 이미지를 벗고 새로운 '맛의 설계자'로 거듭난다.

포항시는 28일 농업인교육복지관에서 '포항 식품산업 상생협력 포럼'을 성황리에 개최했다.

지역 농수산물과 푸드테크를 융합해 K-식품의 새로운 판을 짜겠다는 야심 찬 비전을 공개했다. 지역 식품기업, 예비 창업자, 농업인, 기관·단체 관계자 등 200여명이 참석한 가운데 지역 식품산업의 지속가능한 성장전략과 협력 거버넌스 구축 방안을 논의했다.

포항시는 28일 농업인교육복지관에서 ‘포항 식품산업 상생협력 포럼’을 성황리에 개최했다. 포항시 제공

AD

이번 포럼은 포항시와 포항시 신활력플러스사업추진단이 주관하고 포항테크노파크가 주최했으며, 한국식품산업클러스터진흥원이 공동 참여해 정책 동향과 산업 생태계, 기업지원 체계, 지역 협력 가능성 등을 심층적으로 다루는 자리로 마련됐다.

특히 포항시는 신활력플러스사업을 중심으로 농촌자원 기반 식품산업 육성을 추진해 왔으며, 지난 6월 한국식품클러스터진흥원 벤치마킹을 위해 익산을 방문해 지역 특화사업 모델을 구체화했다. 이번 포럼은 그간의 준비 성과를 공유하고 지역기업·기관·농업인과 협력 기반을 강화하는 의미 있는 시간으로 평가됐다.

행사에서는 국가식품클러스터의 기업지원체계 소개, 지역 액션그룹과 식품기업의 실제 사례 발표가 이어졌다. '에이홉'과 '딜라이트푸드'는 창업과 성장 과정, 판로 확대 전략을 공유해 지역 산업의 가능성을 제시했다. 이어 연구개발·HACCP 인증·시제품 제작 등 현장 애로를 중심으로 한 패널토론이 진행되며 기관 간 실질적 협력 방향이 논의됐다.

시는 이를 계기로 지역 식품기업의 경쟁력 확보를 위한 ▲시제품 개발·생산 인프라 확충 ▲기술지원 확대 ▲창업·스케일업 프로그램 운영 등 식품산업 생태계 강화 정책을 지속 추진할 계획이다.

또 한국식품산업클러스터진흥원과 '식품산업 혁신성장 협의체'를 구성해 상시 협력체계를 마련하고 공동사업 발굴과 MOU 체결 등 실질적인 상생협력 기반을 단계적으로 구축할 방침이다.

아울러 새만금신항∼국가식품클러스터∼영일만신항을 잇는 'K-푸드 글로벌 비즈니스 벨트' 구축 필요성이 제안되며 지역 식품산업의 글로벌 진출 가능성이 주목됐다.





AD

이현주 포항시 농업기술센터 소장은 "이번 포럼은 지역 식품산업의 미래를 함께 고민하고 협력 기반을 강화하는 뜻깊은 자리였다"며 "한국식품산업클러스터진흥원과의 연계를 통해 지역 농업과 식품기업·예비 창업자와 함께 성장할 수 있는 생태계를 조성하고, 지속가능한 산업 기반을 마련해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>