본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"배달기사로 갈아타더니 안 돌아와"…월급 200만원에 인력난, '택시 대란' 우려

변선진기자

입력2025.12.01 11:35

수정2025.12.01 11:43

시계아이콘01분 12초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

"코로나 이후 기사들 안 돌아와"
진입장벽 낮은 배달업으로 이탈

서울 도심 택시 잡기 어려워
앱 두개 30분 기다려도 실패
폭우·행사 시 불편 더 커
"물가 오르는데 요금 그대로"
'적은 수입' 주 원인이란 지적

서울 종로구에서 회식을 마친 직장인 A씨(31)는 택시 호출 애플리케이션(앱) 두 개를 번갈아 켜놓고 30분을 기다렸지만 실패했다. 결국 기본요금과 호출비가 더 비싼 대형택시를 혼자 탔다. 그는 "노원구까지 15㎞쯤 됐는데 요금이 5만원"이라며 "요즘 택시 잡는 건 하늘의 별 따기"라고 했다. 최근 서울 도심 전역에서 택시 잡기가 어려워지고 있다. 연말 수요가 겹치며 '택시 대란' 재현 우려도 커지고 있다.


"배달기사로 갈아타더니 안 돌아와"…월급 200만원에 인력난, '택시 대란' 우려
AD

1일 택시감차보상재원관리기관에 따르면 지난 8월 기준 전국 법인 및 개인택시 운전자 수는 23만7321명으로 2019년 같은 달(26만8277명)보다 11.5% 줄었다.


택시업계는 인력난이 심각하다고 호소한다. 전국법인택시연합회 관계자는 "코로나19 이후 배달업 등으로 떠난 기사들이 돌아오지 않고 있다"며 "라이더는 시간 조절이 자유로운 데다 진입 장벽도 낮아 젊은층 이탈이 계속된다"고 말했다.


주요 원인은 적은 수입이다. 월 200만원대의 급여를 받았다는 전직 택시기사 박모씨(62)는 "도심에선 손님 태우러 가는 데만 5~10분, 4~5㎞ 운행에도 50분 넘게 걸릴 때가 많다"며 "그렇게 뛰어도 요금이 1만원 초반대라 인건비도 안 나온다"고 토로했다.


현장에선 "요금은 여러 해 묶였는데 물가만 올랐다"는 지적도 나온다. 박원섭 한국개인택시평의회 회장은 "택시 요금은 선거 등 정치 일정 영향을 받아 제때 오르지 않는다"며 "버스·지하철은 정기 조정이 가능하지만, 택시는 현실과 괴리가 크다"고 지적했다. 국제 택시요금 비교 사이트 '택시 캘큘레이터'에 따르면 서울 택시 요금(편도 8㎞ 기준 1만683원)은 1인당 국내총생산(GDP)이 비슷한 이탈리아 로마(약 2만4000원), 스페인 마드리드(약 2만6000원)보다 낮다.


공급 감소는 시민 불편으로 이어진다. 폭우·행사 등 수요가 급증하는 날엔 체감이 더 크다. 직장인 이모씨(29)는 "핼러윈 때 이태원에서 블랙도 벤티도 전혀 안 잡혔다"고 했다. 두 서비스는 일반 택시보다 많게는 두 배 비싸지만, 그마저 잡기 어렵다는 설명이다. 특히 연말에 야간 택시 수요가 크게 늘어난다는 점을 고려하면, 시민들이 택시 잡는 데 더 큰 어려움을 겪을 가능성이 농후하다. 직장인 김모씨(52)는 "저녁 식사나 술자리가 끝나고 택시를 잡기 어려울 때면 몇십 분을 길거리에서 발을 구르는 경우가 종종 있다"면서 "연말엔 각종 모임이 많은데, 모임 장소를 정할 때 가급적 지하철을 타기 편한 곳으로 정하려고 한다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

서울시는 공급 부족 해소를 위해 휴업 중인 법인택시 면허 1000대를 말소하고 개인택시 면허 500대를 새로 발급하는 감차 사업을 연내 추진한다. 서울시 관계자는 "실질적으로 시내 운행 택시 500대를 늘리는 효과"라고 설명했다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2807:35
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2807:35
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기