중국 알리바바, 70만원대 AI 안경 출시…메타에 도전장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

큐원 탑재한 스마트안경 출시

실시간 번역, AI 챗봇 기능 적용

저가모델 가격은 39만원부터

중국의 알리바바가 자체 개발한 '큐원' 인공지능(AI) 모델을 탑재한 70만원대 AI 안경을 출시했다.

알리바바의 스마트안경 '쿼크 AI'. 출처=알리바바 SNS

AD

27일(현지시간) 미국 경제 매체 CNBC에 따르면 알리바바는 이날 스마트안경 '쿼크 AI'의 중국 시판을 시작했다. 이 제품은 표준형인 S1의 기본가가 3799위안(약 78만원)이며, 저가 모델인 G1은 1899위안(약 39만원)부터다.

앞서 지난 9월 메타는 디스플레이 기반의 AI 안경을 선보였다. 799달러(약 117만원)부터 시작하는 메타 제품과 비교해 가격이 100만원 미만으로 30∼70% 저렴하다.

쿼크 AI 안경은 렌즈에 디스플레이와 카메라를 갖췄고 알리바바가 개발한 범용 AI 챗봇인 큐원을 탑재했다. 사용자는 이 안경을 낀 채 외국어 문구를 실시간으로 번역하거나 자동 회의록을 생성할 수 있고, 기기 속 큐원에 다양한 질문을 던질 수 있다.

AI 안경은 스마트폰에 이어 차세대 AI 기기로 주목받고 있다. '메타 레이밴 디스플레이'는 고해상도 디스플레이로 친구와 영상 통화를 할 수 있고, 별도 손목 밴드로 AI 챗봇을 호출하거나 음악 플레이어의 볼륨을 조정할 수 있는 등 편의성 강화에 공을 들였다.

마크 저커버그 최고경영자(CEO)는 당시 발표 현장에서 "이 안경은 여러분이 보고 듣는 것을 AI가 보고 듣고, 이미지나 동영상과 같이 여러분이 원하는 것을 AI가 생성할 수 있는 유일한 폼팩터(기기)"라고 강조한 바 있다.

시장 조사 업체 옴디아에 따르면 스마트안경의 세계 출하량은 내년에 1000만대를 넘어 올해 수치의 갑절이 될 것으로 전망된다. 구글은 현재 삼성전자와 협업해 새 스마트안경 개발을 진행하고 있고, 아마존과 애플도 이르면 내년 말 제품을 출시할 것으로 예측된다.





AD

전자 상거래 업체로 출발한 알리바바는 AI로 사업 영역을 확장하고 있다. 알리바바의 AI 챗봇 큐원은 이번 달 중순 베타앱(초기 버전 앱)이 출시된 지 첫 주 만에 다운로드 횟수 1000만번을 기록했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>