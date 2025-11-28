송파구, '올해의 SNS' 블로그 대상·인스타그램 최우수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 송파구(구청장 서강석)는 지난 26일 한국프레스센터에서 열린 ‘제11회 올해의 SNS’ 시상식에서 기초지자체 부문 블로그 ‘대상’과 인스타그램 ‘최우수상’을 수상했다고 28일 밝혔다.

‘올해의 SNS’는 전국 공공기관·기업의 블로그, 인스타그램, 유튜브 등 SNS 활용 현황을 평가·시상하는 대회로 한국소셜콘텐츠진흥협회와 의회정책아카데미가 주최·주관하고 과학기술정보통신부가 후원한다. 송파구 블로그는 사용자 투표와 전문가 심사를 거쳐 기초지자체 중 2년 연속 대상을 차지했다.

송파구 블로그는 이웃 수 5만명, 누적 방문자 1850만명을 기록하며 서울 25개 자치구 최고 활성화 수치를 자랑한다. 30여 명의 ‘블로그 기자단’이 연간 500건 이상 기획 콘텐츠를 제작해 문화·예술 행사, 정책, 생활 정보를 전달하며 올해 영어 콘텐츠도 신설했다.

인스타그램은 송파의 문화·풍광을 담은 화보, 명소·핫플 소개 릴스, 태그 이벤트 등으로 구민 소통을 강화하고 있다. 구는 블로그·유튜브·인스타그램·카카오톡 등 7개 채널을 운영 중이다.

서강석 송파구청장은 “송파구 공식 SNS는 65만 주민의 다양한 관심사를 만족시키는 문화·생활 정보를 제공하며, 구민 소통 창구로서의 역할을 톡톡히 하고 있다”며, “앞으로도 MZ세대 눈길을 끄는 트렌디한 콘텐츠부터 각종 생활 편의 정보까지 구민들이 더욱 친근하고 효과적으로 구정 소식을 접할 수 있도록 최선을 다하겠다.”고 전했다.





한편 구는 2024년 ‘올해의 SNS 대상’ 자치구 블로그 대상, 2024년 ‘대한민국 SNS 대상’ 자치구 최우수상, 2023년 ‘대한민국 SNS 대상’ 자치구 대상 등 다수 수상을 기록했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

