의정부시, 아주대 법학전문대학원과 지역 우수 인재 육성 업무협약 체결

장학금 지원·진로 프로그램 운영 등

법학 인재 양성 협력 체계 마련

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 26일 시장실에서 아주대학교 법학전문대학원(원장 소병천)과 지역 우수 인재 육성과 미래 법조인 양성을 위한 업무협약을 체결했다.

김동근 시장이 지난 26일 소병천 아주대학교 법학전문대학원장과 '지역 우수 인재 육성과 미래 법조인 양성을 위한 업무협약'을 체결한 뒤 함께 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

이번 협약을 통해 시는 교육도시로서 경기도 유일의 로스쿨인 아주대학교 법학전문대학원과 함께 지역 인재의 지속적인 성장 기반을 마련하고, 법조계로 진출할 수 있는 다양한 통로를 확보하게 된다.

특히 협약에 따라 ▲법조 직역 진로 탐색 지원 및 진학 설명회 개최 ▲아주대 로스쿨 진학자 장학금 지원 ▲법학 관련 교육 프로그램 운영 등 실질적인 법학 인재 육성 체계를 구축할 예정이다.

소병천 원장은 "지역사회와 대학의 협력을 통해 법조인의 꿈을 가진 학생들이 실질적 지원과 도움을 받을 수 있게 돼 기쁘게 생각한다"며 "이번 협약을 계기로 경기도 내 지자체들과의 교육 협력을 적극 추진할 계획"이라고 전했다.

김동근 시장은 "이번 협약은 지역 우수 인재가 의정부에서 꿈을 키우고 성장할 수 있는 든든한 발판이 될 것"이라며 "앞으로도 교육을 통한 시민의 성장과 지역 발전을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





시와 아주대 로스쿨은 앞으로도 상호 협력을 강화해 지역 교육과 진로 지원을 확대하고, 미래 법조인 양성을 위한 실질적인 지원을 이어갈 계획이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

