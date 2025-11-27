목포시, 행안부 방문 '재원 확보' 총력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조석훈 권한대행, 5대 현안사업 직접 건의

조석훈 권한대행이 행안부를 방문해 목포시 핵심사업 5건을 건의했다. 목포시 제공

전남 목포시가 올해 하반기 특별교부세 확보를 위해 중앙부처와의 협력에 속도를 내고 있다. 시는 지난 25일 조석훈 목포시장 권한대행(부시장)이 행정안전부를 방문해 주요 현안 사업을 설명하고 적극적인 지원을 요청했다고 밝혔다.

조 권한대행은 이날 행정안전부 하종목 지방재정국장, 지용구 교부세과장을 잇달아 만나 지역 내 시급한 현안 해결을 위해 특별교부세가 꼭 필요하다는 점을 강조했다.

이번 방문에서 목포시는 ▲북항 공영차고지 조성 ▲평화광장 공영주차타워 조성 ▲국제축구센터 장애인 편의시설 개선 ▲장애인종합복지관 기능보강 ▲시민문화체육센터 대공연장 방화막 교체 등 총 5건의 핵심 사업을 건의했다.

특히 '북항 공영차고지 조성' 사업은 목포시가 올해 1월부터 공영버스를 직영·위탁 방식으로 운영하게 되면서 안정적인 차량 관리와 원활한 운행을 위한 필수 기반시설이라는 점을 집중적으로 설명했다.

시는 특별교부세가 열악한 지방재정 여건을 보완하는 실질적 재원이라는 점을 강조하며, 중앙부처와의 지속적 협력과 현안 사업 지원 요청을 이어갈 방침이다.





시 관계자는 "어려운 재정 상황에서 특별교부세는 가뭄의 단비와 같은 소중한 재원"이라며 "앞으로도 적극적인 대응을 통해 지역 발전에 필요한 재원을 확보하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 정승현 기자

