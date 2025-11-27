창원특례시, 데이터 기반 행정 강화…‘2025 데이터 활용·분석 공모전’ 성황리 마무리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 84개 팀 참여…최우수상은 ‘달빛어린이병원 접근성 평가’

창원특례시가 데이터 기반 정책 역량 강화를 위한 '2025년 창원시 데이터 활용·분석 공모전'을 성황리에 마쳤다.

2025년 창원시 데이터 활용분석 공모전’ 발표대회 개최. 사진=창원특례시.

시는 26일 우수작 발표대회 및 시상식을 열고 전국 대학생들이 제출한 창의적 정책 아이디어를 공유했다고 밝혔다.

올해 공모전에는 전국 84개 팀이 참가해 역대 최고 경쟁률을 기록했다.

창원시는 내부 부서와 민간 전문가로 구성된 심사단의 서류 심사와 발표 평가를 거쳐 총 5개 팀을 수상작으로 선정했다.

최우수상은 '달빛어린이병원 전환 후보의 접근성 개선 효과 평가'를 제안한 '펄기아' 팀이 차지했다. 야간·휴일 소아진료 공백 해소라는 지역 현안을 데이터 분석으로 해결한 점이 높은 평가를 받았다.

우수상은 ▲'창원 모빌리티 비전 2025: 누비GO 이동 혁신'을 제안한 '민족대이동' 팀 ▲전국 도시를 군집화해 창원 청년정책의 경쟁력을 분석한 '마그네틱' 팀이 각각 선정됐다.

장려상에는 ▲합성데이터 기반 sLLM 파인튜닝을 활용한 민원 응대 보조 시스템을 제안한 'DaeSyn' 팀 ▲보건 취약계층 의약품 접근성 개선을 목표로 한 이동식 공공약국 플랫폼 '온다약'을 제시한 'KU데이터헌터스' 팀이 이름을 올렸다.

창원시는 이번 공모전에서 발굴된 아이디어를 관련 부서와 연계해 정책 적용 가능성을 검토하고, 시민 불편 해소 및 행정 효율화 사업에 적극 활용할 계획이다.





김종필 기획조정실장은 "공모전을 통해 우수한 데이터 활용 아이디어 발굴은 물론, 학생들의 시선을 통해 시민들의 불편 사항을 살펴보는 계기가 되었다"며 "앞으로도 공공데이터의 개방과 데이터 활용 기반 고도화 등 창원시의 데이터 행정 역량을 강화하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

