AI·로봇·스마트기술… 부산항 똑똑해 진다

부산항만공사, AI 스마트항만 구현 가속도↑



현대차·스타트업 첨단기술 항만적용 본격화

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 현대자동차와 기술 협력을 본격화하면서 '똑똑한' 항만 구현에 속도를 내고 있다.

공사는 지난 26일 부산항만공사 대강당에서 현대자동차와 'AI 기반 스마트항만 구현'을 주제로 기술 세미나를 개최했다고 27일 알렸다.

이 세미나는 지난 10월 23일 체결한 'AI 기반 스마트항만 구현 및 스타트업 생태계 저변 확대를 위한 기술협력 업무협약'의 후속 조치다. 양측이 보유한 기술 역량을 공유하고 부산항 현장 적용을 위한 실질적 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

양 사는 업무협약을 통해 부산항만공사의 항만 운영 전문성과 현대자동차그룹이 투자·육성하는 사내외 스타트업의 AI·자율주행·로보틱스·UWB 등 첨단 기술을 결합해 부산항 디지털 전환 가속화와 글로벌 경쟁력 강화, 스타트업 기술 실증 생태계 구축을 공동 추진할 계획이다. UWB란 Ultra-wideband로 초광대역 무선 통신 기술을 말한다.

부산항 AI 기반 스마트 항만 구현을 위한 부산항만공사-현대자동차 기술 세미나에서 정원동 부산항만공사 부사장 등 참석자들이 카메라 앞에 섰다.

이번 세미나에 실질적인 기술 수요가 있는 부산항 터미널 운영사, 항만 배후단지 입주기업, BPA 임직원 등 100명이 넘는 인원이 참여했다.

현대자동차는 사내외 스타트업 기업과 함께 항만 분야에 적용 가능한 첨단기술 사례 6건을 소개했다.

모빈은 항만 배후단지, 터미널 순찰 로봇 연계 기술을 선보였다. 또 모빌테크는 카메라, 라이다 센서 퓨전기술 디지털 트윈 연계, 오믈렛은 AI 기반 항만물류 및 공급망 통합 최적화, 오토엘은 저가소형 라이다 기반 항만 자율주행 모빌리티 연계, 웨어비는 UWB(초광대역 통신) 기반 항만 배후단지 안전시스템 연계, 3I솔루션은 중성자 성분분석기 기반 수출입 컨테이너 스캐너 적용 기술을 소개했다.

참석자들은 모빌리티 분야에서 검증된 첨단 기술이 항만 현장에도 실질적으로 적용될 수 있다는 점에서 높은 관심을 보였다. 활발한 질의응답과 의견 교류도 이어졌고 세미나 후반에는 현대차 및 관련 스타트업과 부산항 기업·BPA 부서 간 매칭하고 교류하는 별도 시간을 가졌다.

정원동 경영본부장(부사장)은 "기업과 기관 간 구체적으로 기술 적용 방안에 관한 논의를 이어가기로 했다"고 말했다.

부산항만공사와 현대자동차는 기술 교류·현장 실증·공동 연구 확대 등 지속적으로 협력해 부산항 스마트항만 전환과 스타트업 기술 확산을 가속할 방침이다.





BPA 송상근 사장은 "AI, 로봇, 자율주행 등 현대차의 첨단 기술이 부산항 스마트화에 새로운 전환점을 마련할 것"이라며, "긴밀히 소통하고 협력을 강화해 첨단 기술이 부산항에 뿌리내릴 수 있는 생태계를 구축해 나가겠다"라고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

