K조선, 폴란드 잠수함 사업에 불발

폴란드, 신형 잠수함 공급사 스웨덴 사브 선정

폴란드 정부가 신형 잠수함 공급자로 스웨덴 방산업체 사브를 선정했다. HD현대중공업, 한화오션 등 K방산이 가격경쟁력 등을 앞세워 도전장을 내밀었지만 아쉽게 불발됐다.

26일(현지시간) 외신에 따르면 브와디스와프 코시니아크카미시 폴란드 부총리는 이날 신형 잠수함 공급사로 스웨덴 사브를 선정했다고 밝혔다.

코시니아크카미시 부총리는 이날 기자회견에서 "스웨덴이 제출한 제안은 모든 기준에서 가장 우수했다. 특히 발트해에서의 작전 능력과 공급 시점 측면에서 뛰어났다"고 선정 이유를 설명했다. 이어 "계약 규모는 100억즈워티(약 4조267억원)에 달할 것으로 예상된다"며 사브와의 계약이 늦어도 2026년 2분기까지 마무리될 것으로 봤다. 사브의 첫 잠수함 인도 시기는 2030년으로 예상했다.

폴란드는 러시아-우크라이나 전쟁 이후 긴장이 고조된 발트해의 방위력을 강화하고자 신형 잠수한 3척을 도입하는 '오르카(Orka) 프로젝트'를 추진해 왔다. 앞서 외신은 무기체계 통합, 수명주기 유기 등을 고려한 전체 사업비를 360억즈워티로 보도한 바 있다.

이번 계약은 2014년 사브의 잠수함 부문 인수 이후 첫 잠수함 수출 계약이다.

이번 공급자 선정을 앞두고 폴란드 현지에선 유럽산 무기를 우선 구매하자는 EU(유럽연합)의 '바이 유러피언' 정책의영향으로 유럽 기업이 선정될 거란 관측이 제기됐었다. 수주전에는 한국의 방산 수출을 위해 'K-방산 원팀'을 구성한 한화오션과 HD현대중공업을 비롯해 독일의 티센크루프 마린시스템, 이탈리아의 핀칸티에리, 스페인의 나반티아, 프랑스의 나발그룹 등이 참여했다.





한편, 스웨덴은 이번 사업 수주를 위해 폴란드산 무기 구매 등을 제안했다. 코시니아크카미시 부총리는 "스웨덴은 더 광범위한 협력의 하나로 폴란드산 무기 일부를 구매하고, 폴란드군이 훈련에 사용할 '갭 필러'(gap-filler) 잠수함도 제공하기로 약속했다"고 전했다.





