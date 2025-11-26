본문 바로가기
누리호 4차, 27일 0시55분 발사…오로라 관측 위해 첫 새벽 비행

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.26 22:27

태양동기궤도 진입 위해 새벽 발사 결정
연료·산화제 주입 후 0시45분 카운트다운

누리호 4차 발사가 27일 0시 55분 전남 고흥 나로우주센터에서 이뤄진다. 이번 발사 시각이 앞선 1~3차와 달리 새벽으로 정해진 것은 오로라와 우주 플라스마를 관측하는 장비가 탑재됐기 때문이다.

누리호 4차, 27일 0시55분 발사…오로라 관측 위해 첫 새벽 비행 한국형발사체 누리호 4차 발사를 앞둔 26일 오후 전남 고흥 나로우주센터에 기립된 누리호가 발사를 기다리고 있다. 한국항공우주연구원 제공, 연합뉴스
윤영빈 우주항공청장은 26일 나로우주센터 브리핑에서 "차세대 중형위성 3호에 오로라 관측 센서가 실려 있어 태양동기궤도에 정확히 진입해야 한다"며 "이를 위해 0시 55분 발사가 필요하다"고 밝혔다. 태양동기궤도는 극지방 인근 약 600㎞ 상공으로, 지구 자전과 한국 지리 조건을 고려하면 발사 시점이 새벽 시간대에 맞춰져야 한다는 설명이다.


주탑재체인 차세대 중형위성 3호는 오로라 및 우주 플라스마 관측 임무를 수행할 예정이다. 우주항공청은 "오로라 관측을 위해서는 발사 후 초기궤도 진입 시간이 정확히 맞아야 한다"고 강조했다.


현재 나로우주센터 주변 기상은 강풍·강수 등 발사에 영향을 줄 요소가 없는 상태이며, 태양 흑점 폭발 등 이상 현상도 관측되지 않았다.

누리호 4차, 27일 0시55분 발사…오로라 관측 위해 첫 새벽 비행 한국형 발사체 누리호 발사를 앞둔 26일 오후 전남 고흥군 나로우주센터전망대에서 관람객들이 연안을 바라보고 있다. 연합뉴스

우주항공청은 이날 오후 10시 8분 나로우주센터 장내 방송을 통해 누리호 연료 충전이 시작됐다고 알렸다. 액체연료 주입은 기술 점검이 완료된 뒤 발사 직전 이뤄지는 절차로, 연료 충전 후에는 산화제인 액체산소가 주입된다. 두 과정은 누리호 엔진 추진력을 확보하는 핵심 단계다. 연료와 산화제 충전은 자정쯤 마무리될 것으로 예상된다.


한국항공우주연구원은 발사 10분 전인 27일 0시 45분부터 컴퓨터 기반 카운트다운을 시작한다. 점검 과정에서 이상이 발견되지 않을 경우, 누리호는 예정대로 0시 55분 발사대를 떠나 4번째 비행에 나선다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

