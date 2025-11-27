본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

2.5만 소액주주 돈 묶인 사이…서희건설, 남의 주식으로 '돈놀이' 매진

오유교기자

입력2025.11.27 07:00

시계아이콘01분 57초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

영업이익 급감한 가운데 금융수익 491억
총 2597억 규모 금융자산 운용
3분기에 삼성전자 신규매수
현직 임원 횡령·김건희 목걸이 의혹…주식거래 정지 3개월째
소액주주 2.5만명 '돈 묶였다'…"내 집 마련 꿈, 주식까지 다 날아가"

현직 임원의 횡령 혐의로 주식거래가 정지된 서희건설이 본업인 건설업의 위기를 금융투자로 돌파하려는 정황이 뚜렷해지고 있다. 이봉관 회장의 세 딸이 주도하는 투자 전략 아래, 외부 종목에 대규모 자금을 투입하며 실적을 방어하고 있는 것으로 나타났다. 반면 서희건설에 투자한 소액주주들은 상장폐지 불안감에 시달리고 있어 대조적인 모습을 보이고 있다.

2.5만 소액주주 돈 묶인 사이…서희건설, 남의 주식으로 '돈놀이' 매진 서울 서초구에 있는 서희건설 본사. 조용준 기자
AD

27일 금융감독원 전자공시에 따르면 3분기 기준 서희건설의 영업이익은 283억 원, 금융수익은 219억 원이다. 금융수익이 영업이익에 육박했다. 1∼3분기 누적 금융수익은 491억 원으로, 전년 동기(231억 원) 대비 112%의 성장률을 기록했다. 같은 기간 영업이익은 1722억원에서 1183억원으로 31.3% 줄어든 것과 대조적이다. 영업외 수익인 금융수익이 회사 재무에 상당 부분 기여하고 있는 셈이다.


서희건설이 보유한 공정가치측정금융자산(FVPL)은 3분기 말 기준 2597억이다. 자본총계(1조406억원)의 약 25%에 달한다. 회사 자체적으로 역대 최대이며, 건설사로는 이례적인 규모다. 전분기인 2분기(2279억 원) 대비 14.0% 증가했다. 상장주식이 946억 원에서 1236억 원으로 30.7% 늘었고, 집합투자증권은 714억 원에서 742억 원으로 3.9% 증가했다. 비유동 지분증권은 619억 원으로 동일하게 유지됐다.


전체 포트폴리오 구성에서 상장 주식은 테슬라(291억 원), 팔란티어(242억 원), 삼성전자(194억 원) 등이 주력 종목이다. 3분기 중 SK하이닉스와 엔비디아, 마이크로소프트는 전량 매도했다. 반면 삼성전자는 23만2359주를 매수하며 새롭게 편입했고, 테슬라와 팔란티어는 비중을 유지하며 전체 포트폴리오를 재편한 것으로 나타났다.


한 자산운용사 대표는 "기업이 자체적으로 1000억원 이상의 주식을 굴리는 경우는 흔치 않다"며 "엔비디아와 SK하이닉스 매도, 삼성전자 신규 편입 등의 전략은 웬만한 자산운용사 못지않은 감각을 보여주는 것"이라고 했다. 그는 "3분기에 하이닉스와 비교해 상대적으로 저평가라는 인식이 있었던 삼성전자 편입으로 수익을 최대화하려는 전략"이라고 했다.


서희건설은 2020년쯤부터 시장 트렌드에 맞춰 투자 포트폴리오를 유연하게 조정하며 실적을 끌어올려왔다. 이 같은 자산운용은 이봉관 회장의 세 딸인 이은희 부사장, 이성희 재무본부장, 이도희 전략경영실장이 관여하는 것으로 알려졌다. 이들은 모두 사내이사로 경영에 참여 중이다. 특히 이들 중 막내딸 이도희 씨가 투자운용 주도권을 쥐고 있다는 후문이다.


전직 서희건설 관계자는 "과거 운용을 맡았던 사내 주식 전문가가 퇴사하면서, 셋째 딸이 사실상 운용 전권을 위임받아 주도적으로 움직이고 있다"며 "사내에서도 '건설사라기보다 투자회사 같다'는 말이 많았다"고 했다.

2.5만 소액주주 돈 묶인 사이…서희건설, 남의 주식으로 '돈놀이' 매진

반면 건설 본업은 구조적 위기에 직면해 있다. 서희건설은 전체 수주의 90% 이상을 지역주택조합(지주택) 사업에 의존하고 있다. 정부의 제도 개편 예고로 인해 향후 불확실성이 크다. 프로젝트파이낸싱(PF) 지급보증 규모는 1조 3706억 원에 달하며, 인허가 지연과 분양성 악화 등 외부 변수에 따라 사업성이 크게 변동될 수 있는 구조다.


서희건설이 주식투자를 공격적으로 하는 것과 달리 정작 자기 회사는 거래가 정지된 상황이다. 한국거래소는 지난 8월 서희건설이 현직 임원의 13억7500만원 상당 횡령 혐의를 인정하는 공시를 내고, 김건희 여사에 대한 고가 목걸이 제공 의혹으로 특검 수사까지 받게 되자 상장적격성 실질심사 사유가 발생했다고 보고 주식 매매를 정지시켰다. 3개월이 지난 현재도 서희건설 주가는 1623원에 멈춰있다.


소액주주들은 상장폐지에 대한 불안감 속에서 거래정지 상태에 갇혀 투자금을 회수하지 못하고 있다. 서희건설 소액주주는 지난해 말 기준 2만5000명 수준이며 이들이 보유한 지분의 비중은 전체의 21%에 달한다. 토스증권 종목토론방에는 서희건설을 성토하는 목소리가 매일 같이 쏟아지고 있다. 한 투자자는 "이 회사는 내 집 마련을 꿈꾸던 조합원들의 돈도 많이 먹은 회사"라며 "조합원과 주주 모두 피해가 막심하다"고 주장했다. 다른 주주는 "한두 현장이 아닌 전국 각지에서 비리가 터진 것"이라며 "건설경기 탓만 할 게 아니라 결국 눈먼 이익만 좇다가 터질 게 터진 회사"라고 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 서희건설의 상장폐지 사유 해소를 위한 개선기간은 내년 4월 17일까지다. 한국거래소는 현재 서희건설의 개선계획서를 접수받아 심사 중이며, 향후 상장폐지 여부를 결정할 예정이다. 기업의 재무 상태나 감사 결과 등이 중요한 판단 기준으로 작용하며, 만약 개선된 내용이 거래소의 심사를 통과하지 못하면 상장폐지가 확정된다.




오유교 기자 5625@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기