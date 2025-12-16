美 고용, 10월 급랭 후 11월 예상 밖 증가했지만…실업률 4.6%로 4년 만 최고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11월 비농업 고용 6.4만건 증가

10월 10.5만건 급감 이후 반등에도

실업률, 9월 4.4%→11월 4.6%로 상승

미국의 고용이 10월 크게 위축됐다가 11월 들어 예상보다 빠르게 회복된 것으로 나타났다. 다만 실업률은 4.6%로 상승하며 코로나19 팬데믹 당시인 2021년 이후 최고 수준을 기록, 노동시장 둔화 흐름이 이어지고 있다는 평가다.

미국 일리노이주 알링턴하이츠의 한 소매점에 구인 공고가 게시돼 있다. AP연합뉴스

16일(현지시간) 미 노동부 산하 노동통계국(BLS)이 발표한 11월 고용보고서에 따르면 비농업 부문 신규 고용은 6만4000건 증가했다. 이는 다우존스가 집계한 전문가 예상치(4만5000건)를 웃도는 수준이다.

이날 함께 발표된 10월 비농업 고용은 10만5000건 감소했다. 9월 10만8000건 증가에서 급감한 뒤 한 달 만에 다시 증가세로 돌아선 것이다. 10월 고용 급감은 정부효율부가 올해 초 단행한 인력 구조조정의 여파로, 연방정부의 이연 퇴직 인력이 뒤늦게 통계에 반영된 영향이 컸다. 실제로 정부 고용은 10월에 16만2000건 줄었고 11월에는 6000건 감소했다.

실업률은 11월 4.6%로 집계됐다. 9월(4.4%)은 물론 시장 예상치(4.5%)도 상회하는 수준으로 2021년 이후 가장 높은 수치다.

임금 상승세 역시 둔화됐다. 시간당 평균 임금은 전월 대비 0.1%, 전년 대비 3.5% 증가해 모두 10월(각각 0.4%, 3.7%)보다 낮았다. 특히 전년 대비 임금 상승률은 2021년 5월 이후 가장 낮은 수준으로 내려왔다.

전반적인 고용 지표는 최근 이어지고 있는 노동시장 둔화 흐름과 궤를 같이 한다. 관세 정책과 경기 불확실성이 커지면서 기업들이 신규 채용에 신중한 태도를 보이고 있다는 분석이다.

앞서 공개된 미 노동부의 구인·이직보고서(JOLTs)에 따르면 10월 채용 건수는 514만9000건, 고용률은 3.2%로 9월(536만7000건, 3.4%) 대비 감소했다. 해고 건수는 185만4000건(해고율 1.2%)으로 전달(178만1000건·1.1%)보다 늘어나며 2023년 초 이후 가장 많은 수준을 나타냈다.





이 같은 노동시장 약화 흐름 속에서 미 연방준비제도(Fed)는 지난 10일 기준금리를 연 3.5~3.75%로 3회 연속 0.25%포인트 인하했다. 물가 상승 압력보다 고용 둔화 위험에 더 무게를 둔 결정이다. 제롬 파월 Fed 의장은 당시 기자회견에서 "노동시장 하방 위험이 상당하다"며 "지금의 경제가 고용 과열로 물가를 끌어올리는 국면은 아니다"라고 평가했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

