"세탁기에 넣었다고? 당장 빼라"…섬유유연제 사용하면 안되는 세탁물은

섬유유연제, 의류 성능 저하

피부 자극·안전성 우려도

세탁 후 옷감을 부드럽게 하고 정전기를 줄이며 향기를 더해주는 제품으로 사용되는 섬유유연제가 오히려 의류 성능을 저하하고 피부 건강까지 해칠 수 있다는 경고가 나왔다.

영국 소비자 단체 'Which?'는 최근 섬유유연제의 과도한 사용이 의류 기능을 저하하고 안전성 문제를 일으킬 수 있다며 주의를 당부했다.

수건 빨수록 뻣뻣해지는 이유가…

Which?의 수석 과학 자문위원인 주스 라이에 따르면 섬유유연제로 인해 느껴지는 부드러움은 섬유 자체가 변화한 결과가 아니라, 왁스 성분의 코팅이 섬유를 감싸면서 피부와 옷 사이의 마찰을 일시적으로 줄이기 때문에 나타나는 현상이다.

이 코팅층이 반복 세탁을 통해 쌓이면 섬유가 점차 경직돼 오히려 뻣뻣하거나 바삭한 질감으로 변할 수 있다. 또한 섬유 표면이 코팅되면서 세제가 섬유 깊숙이 침투하기 어려워져 오염물과 얼룩 제거 효과도 떨어진다.

흡수·건조 기능 떨어뜨려…피부 자극 유발도

전문가들이 가장 큰 문제로 지적하는 부분은 섬유유연제가 섬유의 흡수력과 건조 기능을 현저히 떨어뜨린다는 점이다. 옷을 부드럽게 만드는 잔여물이 섬유를 막아 물이 스며들거나 증발하는 과정을 방해하기 때문이다.

이로 인해 수건에 섬유유연제를 사용할 경우 흡수력이 크게 감소해 물기를 닦는 기능이 떨어지고, 위생적으로도 세척 효율이 낮아질 수 있다. 같은 이유로 땀과 수분을 빠르게 흡수·배출하도록 설계된 기능성 운동복 역시 섬유유연제 사용이 적절하지 않다. 고어텍스와 같은 방수 소재나 라이크라로 제작된 수영복도 섬유유연제로 세탁할 경우 본래의 기능이 저하될 수 있다.

섬유유연제에 포함된 연화제, 향료, 안정제, 보존제 성분은 피부 자극을 유발할 수 있으며, 특히 향이 강한 제품은 민감성 피부나 아토피 피부염이 있는 사람에게 증상을 악화시킬 수 있다. 섬유유연제는 지방 성분을 기반으로 만들어지는 경우가 많아 옷의 인화성을 높일 수 있다는 점도 주의가 필요하다.

Which?는 난연 처리된 제품에는 섬유유연제를 사용하지 말 것을 권고하며, 커튼, 가구용 패브릭, 아기 옷, 다수의 어린이용 제품이 이에 해당한다고 밝혔다.

대안은 식초·베이킹소다

Which?의 세탁 전문가들은 섬유유연제 대신 백식초나 베이킹소다를 활용한 전처리 방법을 제안한다. 오염이 심한 의류를 세탁 전 백식초와 물, 또는 베이킹소다와 물을 섞은 용액에 잠시 담근 뒤 깨끗한 물로 충분히 헹궈 세탁하면 정전기 감소와 얼룩 제거에 도움이 되며, 섬유의 질감도 보다 자연스럽게 유지할 수 있다고 설명했다.





다만 백식초와 베이킹소다를 함께 섞어 사용할 경우 서로 중화돼 효과가 떨어지므로 주의가 필요하다. 전문가들은 의류의 용도와 소재에 맞는 세탁 방법을 선택하는 것이 피부 건강과 의류 수명을 지키는 데 중요하다고 강조했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

