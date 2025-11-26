한국증권금융, 외환 스와프 거래 개시…"유동성 관리 역량 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국증권금융은 26일 외국환중개시장을 통한 외환(FX) 스왑 거래를 개시했다고 밝혔다.

한국증권금융은 2023년 7월 외국환거래규정 개정 이후 FX스왑 중개시장 참가를 위해, 전산 개발, 업무인가 및 등록을 마쳤다.

외환스와프란 일정 기간 후 약정한 환율로 두 나라 통화를 교환하는 거래다. 그동안 중개시장은 기획재정부, 한국은행, 시중은행, 일부 증권·보험사로 참여가 제한됐다.

주요 거래 상대방과 ISDA-CSA 계약을 체결했다. ISDA-CSA는 국제스와프파생상품협회(ISDA)의 표준 계약서 및 ISDA 계약 관련 신용보강 부속서류를 지칭한다.

증권금융이 시장에서 진행한 FX스왑 거래는 2000만달러 규모다. 거래상대방은 외국환은행과 증권사다.

이번 시장 진출을 통해 외화 유동성 관리 역량이 강화될 것으로 증권금융은 기대했다.

증권금융은 자본시장의 자금공급 통로 역할을 원활히 수행할 수 있도록 시장참여자들과의 거래를 점진적으로 확대해나갈 계획이다. 또한 안정적인 외화유동성 관리와 외화자금 운용 실무역량도 지속적으로 고도화해 나갈 예정이다.





증권금융은 "외화 부문에서 자본시장 안정에 기여할 수있도록 지속적으로 노력할 것"이라고 설명했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

