인천 '시티오씨엘 8단지' 분양…사통팔달 도로망 갖춰

박혜숙기자

입력2025.11.28 10:00

지하 3층~지상 46층,1349가구 대단지
12월 2일 1순위 청약, 9일 당첨자 발표
자연친화적 주거 환경 돋보여

인천 미추홀구에 미니신도시급 복합도시로 조성되는 시티오씨엘이 8단지 분양에 나서 시장과 수요자의 관심이 집중된다.


HDC현대산업개발, 현대건설, 포스코이앤씨는 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동 2블록에 들어서는 '시티오씨엘 8단지' 견본주택을 28일 열고 분양을 시작한다.


이 단지는 지하 3층~지상 46층 7개 동, 전용면적 59~136㎡ 총 1349가구 규모로 조성되며 모든 가구가 일반분양 물량이다. 전용면적별 가구수는 △59㎡ 157가구 △75㎡ 153가구 △84㎡A 569가구 △84㎡B 251가구 △84㎡C 82가구 △101㎡ 92가구 △110㎡ 42가구 △136㎡P 3가구로 등 다양한 평형으로 구성돼 수요자 선택의 폭을 넓혔다.


8단지는 인근에 초·중·고등학교가 들어설 예정이고, 반경 500m 내에 수인분당선 학익역(예정)이 위치해 걸어서 역을 이용할 수 있다. 향후 역 개통시 강남구청·서울숲·수서 등 서울 주요 지역을 환승 없이 한번에 오갈 수 있으며, 수도권 지하철 1호선, 송도역(KTX) 등 대다수 노선과 연계가 가능하다.


사통팔달 도로망도 잘 갖췄다. 제2경인고속도로 능해IC를 비롯해 수도권 제2순환고속도로(인천~김포), 인천대교, 경인고속도로로 이어지는 인천대로, 제3경인고속도로로 통하는 아암대로 등이 가까워 인천 전역을 포함한 수도권 접근성이 좋다.


또 단지 앞으로 송도센트럴파크와 유사한 규모의 약 37만㎡(약 10만여평)의 그랜드파크 조성이 예정돼 있으며 남항근린공원, 문학산, 갯골 유수지 등 인근 녹지도 풍부해 자연 속 쾌적한 여가 생활을 누릴 수 있다.


단지는 시티오씨엘 내 대규모 상업·문화·업무 구역으로 조성되는 '스타오씨엘'이 가깝게 있다. 스타오씨엘에는 인천뮤지엄파크(추진 중)와 영화관, 쇼핑시설 등 다양한 생활 편의·쇼핑·문화 시설이 들어선다. 특히 스타오씨엘과 그랜드파크를 잇는 보행가로(링크오씨엘)가 조성될 예정으로, 자연 공간과 상업·문화 공간을 편리하게 오가며 더욱 여유 있는 산책이 가능할 것으로 기대된다.


단지는 10%대의 낮은 건폐율로 설계돼 넓은 조경 면적과 일조권을 확보했다. 단지 중앙에 조성되는 오브제 카페를 포함해 어린이놀이터, 유아놀이터, 셔틀스테이션, 돌봄센터, 주민운동시설, 근린생활시설 등 다양한 조경·편의 시설이 마련되며 골프연습장, 피트니스, G.X, 사우나, 다목적체육관 등 커뮤니티 시설도 조성될 예정이다.


시티오씨엘은 총 대지면적 154만여㎡ 부지에 1만3000여 가구 미니신도시급 복합도시를 조성하는 민간도시개발사업이다. 분양 관계자는 "8단지는 시티오씨엘의 중심에 위치해 학세권·역세권·숲세권 프리미엄을 모두 관통하는 다세권 브랜드 대단지로 미래가치가 기대된다"며 "앞서 공급된 5개 단지가 모두 성공적으로 분양을 마친 만큼 8단지에도 수요자들의 높은 관심이 예상된다"고 말했다.


시티오씨엘 8단지의 청약 일정은 12월 1일 특별공급을 시작으로 2일 1순위, 3일 2순위로 진행된다. 당첨자 발표는 12월 9일, 정당계약은 같은 달 21~24일 4일간 이뤄진다. 견본주택은 인천 미추홀구 아암대로 287번길 7 일원에 있다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

