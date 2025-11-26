본문 바로가기
백영현 시장 "포천 교육 변화, 대한민국 최고 명품 교육도시 만들겠다"

이종구기자

입력2025.11.26 10:57

백영현 포천시장, '포바시' 성과공유회서
포천 교육의 변화 직접 발표…시민과 소통 강화
교육발전특구 '더플러스(The+)' 성과공유회 성료

경기 포천시는 지난 25일 포천반월아트홀 대극장에서 개최한 '교육발전특구 더플러스(The+) 배움 성과공유회-포천교육을 바꾸는 시간(이하 포바시)'을 성황리에 마쳤다.

백영현 포천시장이 지난 25일 포천반월아트홀 대극장에서 개최한 '교육발전특구 더플러스(The+) 배움 성과공유회-포천교육을 바꾸는 시간(이하 포바시)'에서 인사말을 하고 있다. 포천시 제공
이번 성과공유회는 포천시가 지난해 7월 교육발전특구 시범(선도)지역으로 선정된 이후 추진해 온 주요 사업의 성과를 시민과 함께 나누고, 미래 교육도시로서의 도약을 다짐하기 위해 마련된 행사로, 약 900명의 시민이 참여하며 높은 관심을 보여줬다.


행사에는 백영현 포천시장을 비롯해 소성숙 경기도포천교육지원청 교육장, 임종훈 포천시의회 의장, 김용태 국회의원, 장석환 대진대학교 총장, 서영거 차의과학대학교 총장, 김성동 한국교육방송공사(EBS) 부사장 등 지역 교육인프라를 이끄는 주요 인사와 관내 학생·교사·학부모 등 교육에 관심 있는 시민들이 참석했다.


특히 도서 '초일이'의 저자인 일동초등학교 임미현 교감과 '한국방송공사(KBS) 우리말겨루기' 우승자인 동남고등학교 3학년 최진서 학생이 공동 사회를 맡아 '더 큰 배움'이라는 행사 취지를 효과적으로 전달했다.


성과공유회 본 행사에서는 교육발전특구 사업의 일환으로 운영 중인 청소년 예술학교(오케스트라, 뮤지컬스쿨)의 공연이 먼저 펼쳐졌으며, 이어 백영현 포천시장이 직접 '교육발전특구 주요 사업'을 발표해 포천 교육의 변화와 성과, 향후 추진 방향을 제시했다.


2부 '포바시 강연'에서는 언바운드랩 조용민 대표가 '디지털·인공지능(AI)'을, 한국교육방송공사(EBS) 윤혜정 강사가 '자기주도학습'을 주제로 강연을 진행해 학부모와 학생들에게 실질적인 교육 정보를 제공했다. 이어 행사 마지막에는 가수 이재훈과 코요태가 무대를 선보이며 성과공유회의 분위기를 더욱 높였다.

백영현 포천시장이 지난 25일 포천반월아트홀 대극장에서 개최한 '교육발전특구 더플러스(The+) 배움 성과공유회-포천교육을 바꾸는 시간(이하 포바시)'에서 인사말을 하고 있다. 포천시 제공

야외 광장에서는 포천교육 사진관, 페이스 페인팅·네일 아트, 타로 체험, 꽃차 체험 등 다양한 체험 부스가 운영돼 시민들에게 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 제공했다.


백영현 포천시장은 "오늘 성과공유회는 포천 교육의 변화와 발전을 시민과 함께 확인한 의미 있는 시간이었다"며 "앞으로도 지역사회와 학교, 시민이 함께 협력해 포천을 대한민국 최고의 명품 교육도시로 만들어 나가겠다"고 밝혔다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

