본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

깨끗한나라, 제지업계 최초 '지역 사회공헌 인정기업' 선정

이서희기자

입력2025.11.26 10:17

시계아이콘00분 42초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

깨끗한 바다·깨끗한 정원 등 활동 인정

깨끗한나라는 보건복지부와 한국사회복지협의회가 주관하는 '지역 사회공헌 인정기업'에 제지업계 최초로 선정됐다고 26일 밝혔다.

깨끗한나라, 제지업계 최초 '지역 사회공헌 인정기업' 선정
AD

지역 사회공헌 인정제도는 2019년 도입돼 비영리단체와 함께 지속해서 사회공헌활동을 수행한 기업·기관의 공로를 인증하고 있다. ESG(환경·사회·지배구조) 경영 성과와 사회공헌활동 실적을 종합적으로 평가해 선정한다.


깨끗한나라는 지역사회 문제 해결을 위해 다양한 사회공헌 활동을 이어왔다. 주요 활동으로 ▲해변 정화 봉사활동 '깨끗한 바다' ▲지역 정원 조성 활동 '깨끗한 정원' ▲한국헌혈견협회와 협력한 반려견 보호자 지원 ▲'효도 밥상'을 통한 어르신 음식 제공 ▲대한적십자사와 임직원 헌혈 캠페인 등이 있다.


특히 지난 5월에는 2025 서울국제정원박람회에 참여해 반려동물 테마정원 '포포랜드'를 조성했다. 포포랜드는 화성 발안천, 조선왕릉 의릉 역사문화관, 청주 오송호수공원에 이어 네 번째로 조성된 공간으로, 지역 주민들에게 자연 휴식처를 제공하고 있다.


생활 안전 문화 확산에도 힘쓰고 있다. 지난 2월 행정안전부와 안전 문화 사회공헌활동 업무협약(MOU)을 체결한 데 이어 이달에는 행정안전부와 함께 '어린이 약취·유인 예방 캠페인'을 실시하며 어린이 안전 인식 제고에 나섰다. 지난해부터 충북 음성군에서 '찾아가는 안전 체험 교실' 부스를 운영해 물티슈·화장지·생리대 등 생활·위생용품의 안전한 사용 정보를 제공하는 등 안전 문화 확산 활동도 계속하고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

깨끗한나라 관계자는 "이번 지역 사회공헌 인정기업 선정은 지역사회와 함께 성장하려는 깨끗한나라의 꾸준한 노력이 인정받은 결과"라며 "앞으로도 ESG 경영을 기반으로 사회적 책임을 강화하고 지속 가능한 발전에 기여하는 기업이 되겠다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기