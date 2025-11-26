삼성-SKT, 미래 기술 구현할 6G 통신 주도권 선점 나선다(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양사 6G 기술 공동개발 업무협약 체결

빠른 데이터 처리로 초고속 통신 지원

AI-RAN 얼라이언스 회원사로서 협력 강화

삼성전자와 SK텔레콤이 인공지능(AI) 기술을 통신 인프라에 적용해 네트워크 성능을 높이고 6G 초연결 사회를 구현하기 위해 손을 맞잡았다.

SK텔레콤과 삼성전자는 6G 이동통신 기술 선도를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 AI 기반 무선접속망(AI-RAN) 공동 연구를 본격화한다고 26일 밝혔다. 류탁기 SKT 네트워크기술담당(왼쪽에서 다섯번재)과 정진국 삼성리서치 차세대통신연구센터장(왼쪽에서 여섯번째)을 비롯한 양사 관계자들이 기념 촬영하는 모습. SKT 제공

삼성전자와 SKT는 AI 기반 무선접속망(AI-RAN) 중심으로 6G 기술을 공동개발하기 위한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다. 이동통신의 새 지평을 열 6G는 5G보다 데이터전송 속도가 최대 50배 빠르고 통신신호가 도달하는 구역이 크게 확대되는 것으로 알려졌다. 특히 AI, 자율주행차, 스마트시티, 도심항공모빌리티(UAM) 등과 같이 넓은 권역에서 방대한 데이터를 처리해야 하는 최첨단 기술을 활용하려면 빠르고 효율적인 통신 인프라 구축이 필수적이다.

이번 협력을 통해 양사는 ▲AI 기반 채널 추정 ▲분산 다중입·다중출력(MIMO) 전송 ▲AI-RAN 기반 스케줄러 ▲코어 네트워크 아키텍처 등 6G 시대의 핵심 기술을 공동 개발하고 시험할 계획이다. 이번 협력은 삼성전자 산하 삼성리서치와 SKT 네트워크기술담당이 주도한다. 삼성리서치는 AI 기반 채널 추정 모델, 스케줄러, 분산 MIMO 등 AI-RAN 기술 개발을 담당하고, SKT는 전국망 운영 경험을 기반으로 데이터 제공과 테스트 인프라 구축을 담당한다.

AI 기반 채널 추정 기술은 건물이나 벽 같은 장애물로 전파가 왜곡되는 환경에서도 신호 변화를 실시간으로 예측하고 보정해 빠르고 정확한 데이터 전송을 가능하게 하는 기술이다. 이를 통해 전체 네트워크 성능을 향상시킬 수 있다.

단일 기지국이 데이터를 처리하는 기존 방식과 달리 분산 MIMO 기술은 여러 기지국이나 안테나가 협력해 데이터를 송수신하는 구조다. 이를 통해 도시와 농촌을 포함한 전 지역에서 보다 안정적이고 초고속인 통신 서비스를 지원할 수 있다.

AI-RAN 스케줄러와 AI 기반 코어 네트워크는 데이터의 전송 시점과 위치, 방식을 최적화해 다수의 사용자 기기가 동시에 연결된 상황에서도 네트워크 자원을 효율적으로 배분한다. 이는 전체 통신 품질을 높일 뿐 아니라 미래 초연결 사회의 자동화를 구현하는 핵심 기반 기술로 평가된다.

삼성전자와 SK텔레콤은 6G 이동통신 기술 선도를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 인공지능 기반 무선접속망(AI-RAN) 공동 연구를 본격화한다고 26일 밝혔다. 류탁기 SKT 네트워크기술담당(왼쪽)과 정진국 삼성리서치 차세대통신연구센터장이 협약을 맺은 후 기념촬영을 하고 있다. SKT 제공

양사는 AI-RAN 얼라이언스 회원사로서 일찌감치 6G 이동통신 기술 주도권 선점을 위한 경쟁에 뛰어들었다. SKT는 2023년 국내 통신사 최초로 6G 백서를 발간해 클라우드, 센서, 로봇 등에 AI를 활용하는 미래 네트워크 방향을 제시했다. 삼성전자는 올해 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 모바일 박람회 MWC에서 AI-RAN 얼라이언스 협력 기반의 다양한 데모를 선보였다.

삼성은 지난해에 이어 올해 11월에도 '실리콘밸리 미래 통신 서밋'을 열어 AI-RAN 연구와 업계 협력을 강화하고 있다. AI 기반 채널 추정 기술은 공식 작업 과제로 승인되었으며 이달 열린 총회에서도 공동 연구 성과를 발표하며 협력을 지속하고 있다.

삼성전자 삼성리서치 차세대통신연구센터(ACRC) 정진국 센터장은 "SKT와의 현장 중심 협력을 통해 AI 기반 무선 기술의 실효성을 실제 환경에서 검증하고 핵심 AI-RAN 기술을 조기에 확보하겠다"며 "양사의 지속적 협력을 통해 6G 상용화의 길을 함께 열어가길 기대한다"고 말했다.





류탁기 SKT 네트워크기술담당도 "AI와 무선통신의 융합은 6G 경쟁력을 좌우할 핵심 요소"라며 "삼성전자와의 협력을 통해 세계 최고 수준의 AI-RAN 기반 6G 기술을 확보하고 글로벌 6G 생태계를 선도해 나가겠다"고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

