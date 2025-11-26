검색광고가 악성앱 창구로…네이버 대응 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

텔레그램·카카오톡 검색 시 파워링크서 악성코드 담긴 앱 한때 노출

네이버 "즉각 차단·모니터링 강화"

네이버에서 검색됐던 텔레그램 악성코드 앱. 이미지제공=최민희 의원실

네이버 검색 광고인 '파워링크'로 텔레그램을 내려받았더니 해당 앱에서 악성코드가 발견되면서 이용자 주의가 요구된다.

26일 국회 과학기술정보방송통신위원장 최민희 더불어민주당 의원에 따르면 이달 중순 네이버에서 '텔레그램'을 검색할 경우, 파워링크 영역을 통해 악성코드가 심어진 앱을 내려받을 수 있는 링크가 노출됐다. 같은 시기 '카카오톡', '네이트온' 등을 검색했을 때도 악성 앱 설치로 이어지는 파워링크 광고가 확인됐다는 설명이다.

파워링크는 네이버의 인증을 거쳐 운영하는 검색광고 시스템으로, 사용자들이 상대적으로 신뢰하는 영역이다. 이 때문에 정상 앱 설치를 위해 링크에 접속했던 이용자들이 악성코드에 감염될 위험에 노출될 수 있었다는 지적이 제기된다.

네이버에 따르면 검색광고 운영 구조상 광고주센터에서 여러 사업자가 입찰을 진행하고, 경매 방식으로 파워링크 노출권이 확보된다. 문제의 파워링크도 광고 검수 시점에는 정상 사이트로 확인됐으나, 이후 실제 운영 과정에서 악성코드를 배포하는 페이지로 변질된 것으로 파악됐다.

이 같은 악성 파워링크가 검색창에 노출된 기간이 약 일주일 이내였으며, 네이버는 변질 사실을 확인하자마자 해당 광고를 즉각 중단했다. 지금은 '텔레그램'을 검색해도 악성코드가 포함된 링크에 접속할 수 없다. 네이버는 비슷한 유형의 사고가 반복되지 않도록 모니터링 체계를 강화하겠다는 입장이다.





최민희 위원장은 "네이버 파워링크가 피싱과 악성코드 유포에 활용됐다는 것은 플랫폼의 기본 보안 책임을 소홀히 한 것"이라며 "파워링크 업체 선정 이후에도 사후 관리를 통해 변조 가능성을 차단해야 한다"고 강조했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

