소비심리 8년 만에 최고…"관세협상 타결·3분기 성장률 덕분" [3분 브리프]

①소비자심리 8년來 최고치…집값 상승기대는 여전히 높아
②SK그룹 "올해 수출액 120조원 돌파 전망…하이닉스가 견인"
③원화값 1480원대까지 추락…국민연금 '전략적 환헤지' 논의
MARKET INDEX : Year to date
○미 뉴욕증시 12월 금리 인하 기대에 일제 상승
○9월 소매판매 회복세 꺾여…도매물가 예상 부합
○알파벳, 메타의 구글 AI 칩 도입 소식에 ↑
Top3 NEWS
■ "관세 타결·기대 웃돈 GDP에 기저효과 폭발" 소비심리, 8년來 최고
○관세 타결·전망 상회 3분기 GDP…석 달 만에 반등
○집값 상승 기대 여전, 전월비 꺾였으나 장기평균 큰 폭 상회
■ SK그룹, 올 수출 120조원 전망…반도체 호조에 '역대 최대'
○HBM 등 고부가 메모리 수출 증가
○올해 연간 역대 최대 120조 이를 듯
■ 원화값 안정 구원투수로…국민연금에 해외투자 환헤지 10% 연장 요청
○외환시장 큰손 국민연금 해외투자액 외환보유액 뛰어넘어
○최대 단행시 520억달러 시장공급
그래픽 뉴스 : 국내공장 직접 찾아온 美빅테크…韓 직류배전기술 세계가 주목
○데이터센터 운영비의 60%가 전기요금
○효율성 높은 직류 배전 도입 적극 검토
○LS일렉트릭, 북미 데이터센터 수주 8000억 넘어
the Chart : 생산적금융 앞둔 금융지주 高환율에 발목 잡히나…건전성 관리 비상
○신한·하나, 직전 분기 대비 보통주자본비율 하락
○환율 영향으로 풀이돼
○4대 금융 내년 400조원 규모 모험자본 투입…건전성 관리 총력
오늘 핵심 일정
○국내
○해외
00:00 미국 기업재고(MoM) (8월)
00:00 미국 CB 소비자신뢰지수(11월)
03:00 미국 5년물 국채입찰
06:30 미국석유협회 주간원유 재고
10:00 뉴질랜드 금리결정
14:00 일본 BoJ 근원CPI (YoY)
18:20 독일 연방은행 마우더러의연설
19:00 영국 가을 예산전망보고서
22:30 미국 GDP(QoQ) (3분기)
22:30 미국 신규 실업수당청구건수
지금 뜨는 뉴스
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 20%｜오후 0%
○미세먼지 오전 보통｜오후 보통
