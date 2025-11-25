본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

李대통령, 튀르키예 한국전 참전기념탑 참배…참전용사·유족 위로

임철영기자

입력2025.11.25 19:39

시계아이콘01분 05초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

참전 용사 두 손 맞잡고 "감사하다"
金여사도 참전 용사·유가족 위로

튀르키예를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 25일(현지시간) 김혜경 여사와 함께 한국전 참전 기념탑에 참배했다.

李대통령, 튀르키예 한국전 참전기념탑 참배…참전용사·유족 위로 연합뉴스
AD

검은색 정장과 넥타이를 갖춰 입은 이 대통령은 이날 오전 참모들과 함께 앙카라 한국공원 내 참전 기념탑을 찾아 예를 표했다. 튀르키예 측에서는 알파슐란 바이락타르 에너지천연자원부 장관, 야샤르 귤레르 국방부 장관, 마히누르 외즈데미르 픽타쉬 가족사회부 장관, 셀축 바이락타르오울루 튀르키예군 총사령관, 베야짓 유묵 참전용사협회장 등이 참석했다.


이어 이 대통령은 진혼곡 연주에 맞춰 묵념하고 참석자들과 함께 애국가를 제창했다. 튀르키예는 한국 전쟁 당시 16개 유엔 참전국 중 4번째로 많은 병력을 파병해 '형제의 나라'로 불린다.


이날 행사에는 생존 참전용사 4명과 유족 13명이 참석했다. 이 대통령은 참전 용사의 두손을 잡고 "감사하다"고 말했고, 참전용사는 이 대통령에게 "튀르키예 땅에서 뵙게 돼 정말로 기쁘게 생각한다"고 화답했다.


김 여사도 직접 참전 용사의 코트 옷깃을 여며줬고, 남편을 잃은 유가족를 안아 위로하기도 했다.


李대통령, 튀르키예 한국전 참전기념탑 참배…참전용사·유족 위로 연합뉴스

앞서 이재명 대통령은 전날 레젭 타입 에르도안 튀르키예 대통령과 첫 정상회담을 가졌다. 이 대통령은 한국전쟁 발발 75년을 맞이하는 올해, 한국 대통령으로서 13년 만에 형제의 나라인 튀르키예를 국빈 방문하게 되어 매우 뜻깊다는 소감을 전했다.


양국은 방산 분야에서 상호 신뢰를 바탕으로 공동생산, 기술 협력, 훈련 교류 등의 협력을 지속해 나가기로 했다. 원자력 분야와 관련해서는 한국전력공사가 참여하고 있는 튀르키예 신규 원전 사업이 원활히 이루어질 수 있도록 양국 정부가 관심을 갖고 지원해 나가기로 했다. 또한 바이오 분야 관련해서는 양 정상은 이번 정상회담 계기 튀르키예 정부가 추진하는 혈액제제 자급화 사업에 한국 기업인 SK플라즈마가 참여하는 최종 계약을 체결하게 된 것을 환영했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

양국은 분야별 실질적인 협력의 진전을 점검하고 이행하기 위해 2015년에 마지막으로 개최된 '경제공동위원회'도 재개하기로 했다. 튀르키예 측은 FTA 개정 논의도 경제공동위원회에서 다뤄지길 바란다고 했다. 아울러 양 정상은 이 대통령의 이번 튀르키예 방문 계기 양측이 정무, 경제, 지역 및 글로벌 사안 등 포괄적인 분야를 아우르는 '한-튀르키예 전략적 동반자 관계에 관한 공동성명'을 발표하게 된 것에 큰 의미를 부여했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

19:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기