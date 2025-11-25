본문 바로가기
"인도인 왔다고? 안갈래"…中찜질방, 매출 90% 폭락

박은서인턴기자

입력2025.11.25 18:59

인도인 방문 후 불매…중국서 인종차별 확산
업체 "규정대로 소독완료" 해명에도 매출 급감

중국 하얼빈의 한 고급 찜질방에서 인도인 고객 세 명이 방문 후 촬영한 '칭찬 영상'이 온라인에서 화제가 된 뒤 중국인 이용객들이 집단으로 발길을 끊으며 매출이 일주일 만에 90% 급감한 것으로 알려졌다. 중국 누리꾼들 사이에선 "위생이 불결하다"는 근거 없는 주장과 함께 인종차별적 반응이 쏟아지고 있다.

"인도인 왔다고? 안갈래"…中찜질방, 매출 90% 폭락 중국 SNS에 올라온 인도인의 중국 하얼빈 고급 찜질방 후기. 온라인 커뮤니티
24일 중국 현지 사회관계망서비스(SNS)에 따르면 최근 중국 내 외국계 회사에 근무하는 인도인 남성 3명은 하얼빈의 유명 고급 찜질방을 방문한 뒤 경험담을 담은 영상을 온라인에 공유했다. 해당 시설은 입장권만 구입하면 목욕탕, 음료·과일, 아이스크림 등 각종 서비스를 무료로 즐길 수 있어 관광객과 현지인들 사이에서 인기가 높은 곳이다.


영상에서 이들은 시설을 돌아보며 서비스를 칭찬했고 해당 영상은 빠르게 확산했다. 그러나 예상과 달리 찜질방의 매출은 곧바로 수직으로 하락했다. 일부 중국인들이 "인도인의 위생이 불결하다"며 항의했고 이들이 이용한 시설은 "도저히 이용할 수 없다"는 이유로 방문을 중단한 것이다.


찜질방 측은 인도인 고객의 방문 이후 규정에 따라 목욕탕 물 교체 및 시설 살균, 침구 시트 교체, 자외선 소독 등 위생 절차를 모두 진행했다고 설명했다. 인도인 이용객들도 조용히 시설을 이용하고 퇴실 전 사용한 수건을 직접 개어둘 만큼 성숙한 시민의식을 보였다고 업체는 전했다. 그럼에도 불구하고 매출은 단기간에 90%가량 떨어진 것으로 알려졌다.


일부 중국 누리꾼들은 이러한 행태가 명백한 인종차별이라고 지적했지만 대다수 여론은 '인도인은 오염된 강물에서 씻는 문화'라는 편견적인 발언을 내세우며 차별적인 주장을 이어가고 있다.


한편 중국과 인도는 카슈미르 북부 지역을 둘러싼 여러 차례의 국경 분쟁으로 인해 오랜 갈등이 있어 양국 국민들 사이에 깊은 반감이 잠재돼 있다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

