일본 구마모토현 구마모토시 동북동쪽서 규모 5.7 지진

기상청은 25일 오후 6시 1분(한국시간) 일본 구마모토현 구마모토시 동북동쪽 43km 지역에서 규모 5.7의 지진이 발생했다고 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.





진앙은 북위 33.00도, 동경 131.10도이며 지진 발생 깊이는 10km다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

