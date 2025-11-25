본문 바로가기
조용익 부천시장, 행안부에 현안 해결 건의…시정연구원 설립 등

박혜숙기자

입력2025.11.25 15:02

조용익 경기 부천시장은 24일 정부서울청사에서 윤호중 행정안전부 장관을 만나 부천시 정책·안전·재정 분야 핵심 현안을 설명하고 전폭적인 지원을 요청했다.


이날 조 시장은 부천시정연구원 설립 허가, '재난 및 안전관리 기본법' 개정, 보건복지분야 사회복무요원사업 지방이양 철회를 주요 안건으로 전달했다.


조용익 부천시장, 행안부에 현안 해결 건의…시정연구원 설립 등 조용익 부천시장(왼쪽)이 24일 윤호중 행정안전부 장관에게 지역 현안 정책 건의서를 전달하고 있다. 경기 부천시
조 시장은 먼저 부천시정연구원의 조속한 설립 허가를 건의했다. 그는 "부천은 부천대장 도시첨단산업단지 조성과 부천종합운동장 일대 역세권 융복합 개발, 광역철도사업 등 도시 대전환 사업을 추진하고 있다"며 "지역 특성에 맞는 정책 연구와 체계적인 분석을 위해 시정연구원 설립이 반드시 필요하다"고 강조했다.


또 사유시설 안전관리 강화를 위한 '재난 및 안전관리 기본법 개정 필요성'을 제기했다.


조 시장은 "빌라·상가 등 소규모 사유 시설의 경우 긴급안전점검 결과 정밀안전진단이 필요하더라도 소유자의 경제적 부담으로 조치가 이행되지 못해 사고 위험이 크다"며 "법령에 사유 시설에 대한 행정대집행 근거를 명확히 규정하고, 실효성 있는 안전관리 체계를 마련해야 한다"고 건의했다.


이와 함께 보건복지분야 사회복무요원사업 지방이양 철회도 요청했다. 조 시장은 "사회복무요원 인건비가 병장 기준 월 150만원으로 인상된 가운데, 2027년부터 국비 지원이 중단되면 지방 재정 부담이 커질 수밖에 없다"며 "안정적인 복지서비스 유지와 지방 재정 운영을 위해 현행 수준의 국비 지원을 유지해달라"고 말했다.


조 시장은 "도시 경쟁력 강화와 시민 안전, 미래 성장 기반 조성을 위해 꼭 해결해야 하는 과제를 건의했다"며 "이재명 정부와 더욱 긴밀하게 소통하고 협력해 부천의 핵심 사업을 중단없이 성공적으로 추진하겠다"고 밝혔다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
