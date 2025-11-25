화성시, 제1기 환경교육위원회 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

환경교육 협력 강화·정책 자문·사업 방향 설정 담당

경기도 화성시는 24일 환경교육의 체계적 추진 기반을 마련하기 위한 '제1기 화성시 환경교육위원회'를 공식 출범했다고 25일 밝혔다.

위원회는 앞으로 2년간 환경교육 추진 주체 간 협력체계를 강화하고, 지역 환경교육 정책의 자문과 주요 사업 방향 설정을 위한 역할을 맡게 된다.

화성시가 24일 유앤아이센터에서 개최한 '화성시 환경교육위원회' 출범식에서 위원들이 위촉장을 보이며 환경교육 활성화를 다짐하고 있다. 화성시 제공

AD

위원회는 당연직 2명과 위촉직 13명 등 총 15명으로 구성됐으며, 화성시의회, 화성오산교육지원청, 화성시연구원, 화성시환경재단, 화성시인재육성재단, 화성상공회의소 등 지역사회의 다양한 분야 전문가가 참여했다.

이날 유앤아이센터 세미나실에서 열린 첫 회의에서는 내년부터 2030년까지 '화성시 환경교육계획' 수립안의 최종 보고가 진행됐다. 화성시연구원이 수립한 환경교육계획은 ▲국내외 및 화성시 환경교육 현황 ▲화성시 환경교육의 비전·목표 및 전략 수립 ▲추진과제 및 이행계획 등을 담고 있다.

시는 수립된 환경교육계획을 바탕으로 다음 달 중 기후에너지환경부의 '법정 환경교육도시' 공모 지정을 위한 신청서를 제출할 계획이다.





AD

권석민 화성시 기후환경정책과장은 "환경교육은 미래 사회를 준비하는 필수 요소이자 탄소중립 실현을 위한 실질적 동력"이라며 "시민들이 탄소중립 실천 역량을 더욱 강화할 수 있도록 다양한 환경교육을 운영하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>