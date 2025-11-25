이충우표 여주 하동제일시장 재개발 “더 이상 헛발질 안된다”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10년 난맥상 끝 '피로감'만 가중

콘텐츠 없는 원도심, '이미지 정치'에 표류

'시 주도'의 벽에 갇힌 원도심 재생의 숙제

경기 여주시 원도심 재생의 상징이자 쇠락의 민낯을 가장 극명하게 드러내고 있는 하동제일시장 재개발 사업이 10년간 표류하며 시민 신뢰를 밑바닥까지 끌어내리고 있다.

이충우 여주시장은 지난 1월 23일 중앙동 행정복지센터에서 '2025년 새해 시민과의 대화'에서 하동제일시장 개발에 대해 설명하고 있다. 여주시 제공

민선 8기 이충우 시장이 "더 이상 미룰 수 없다"며 시 직접 건설 카드를 꺼냈지만, 이는 '늦은 결단'이자 그동안 시정의 '총체적 준비 부족'을 인정하는 씁쓸한 고백이라는 비판이 지배적이다.

하동제일시장 사업은 지난 10년간 '정책 의지 → 계획 수립 → 사업 표류 → 공약 반복'이라는 악순환의 굴레를 단 한 번도 벗어나지 못했다. 현재 시장 부지는 철거만 된 채 도시의 심장부에서 임시 주차장으로 기능하며 원도심의 시간이 멈춰 있음을 상징적으로 보여준다.

상가 공실률 40%, 노후 건물 80% 등 통계가 이미 현실의 징후로 자리 잡았다. 이 시장의 최근 발언은 희망보다는 공허한 약속에 대한 피로감만을 더하고 있다는 지적이다.

민선 8기는 '여주 르네상스' 전략의 중심축으로 대규모 복합타운(주상복합, 문화센터, 행복주택)을 공약했지만, 실제 추진 과정에서 민간 참여 부진, LH 이탈, 상인·주민 갈등 등 난맥상만 노출했다. 이는 단순한 변수가 아닌, 애초 재원 조달, 수익성, 공공성의 현실적 균형을 고려하지 않은 계획의 근본적 한계였다는 비판이 높다.

철거만 끝나고 10년째 멈춘 도심…책임 소재는(?)

한 언론 보도에 따르면 이 시장은 지난 20일부터 21일까지 정선군 아리랑시장을 비롯한 우수 사례를 벤치마킹한 뒤 숙소에서 "민간 투자자가 나타나지 않는다면 336억원의 예산으로 시가 직접 상가 건물을 짓고 운영자를 찾겠다"고 발언한 사실을 소개했다.

이 매체는 "이 시장이 특히 2027년까지 사업비를 집행해야 하는데 설계부터 시작하면 2027년 완공도 빠듯한 상황이다. 늦어질수록 예산이 더 들어가니 빠른 결정이 필요하다고 강조했다"고도 전했다.

겉으로는 결단처럼 보이지만 내용을 들여다보면 오히려 민선 8기 3년간 여주시정이 무엇을 했는가에 대한 근본적 의문을 던진다.

정선은 주민이 변화했고 상인들이 스스로 시장을 살려냈다는 점이 핵심이다. 그러나 여주는 여전히 시 주도, 상인 수동 참여 모델에서 한 발짝도 벗어나지 못하고 있다. 상인의 "참여 부족"을 지적하기 전에 왜 참여를 이끌어낼 구조를 만들지 못했는지를 먼저 돌이켜볼 필요가 있다.

이 시장은 "2027년 완공 목표"를 제시하며 속도를 강조했다. 그러나 연말이 다가오는 현시점, 이제야 건축 기획 용역을 진행하고 있다는 사실은 시정의 준비 부족을 그대로 드러낸다. 전문가들은 아무리 서둘러도 2027년 완공은 '희망일 뿐인 정치적 수사'로 보고 있다.

하동제일시장 공영주차장 모습 . 여주도시공사 제공

관광객 1200만 시대…유입 전략 부재하면 숫자는 무의미

신세계 아울렛 1000만명, 출렁다리 200만명 등 여주에는 화려한 '1200만 관광객 시대'라는 숫자가 있다. 그러나 이 시장이 정선 사례처럼 외부 관광객을 원도심으로 끌어오겠다는 전략은 '어떻게'라는 질문 앞에서 무력해진다.

현재 원도심은 관광객이 일부러 찾아올 매력이 전무하다. 상가 활성화, 차별화된 콘텐츠, 시장 브랜드 전략 등 기본 요소 정비 없이 관광 연계를 외치는 것은 실효성보다 이미지 정치에 가깝다는 비판이다. 정선의 오일장이나 케이블카처럼 관광객을 '머물게 만드는 콘텐츠'가 부재한 상황에서 외부 수요만 강조하는 재생은 불가능하다.

정치적 공약이 아닌 '실행 중심 도시 전략'으로 대전환해야

가장 심각한 문제는 사업 지연으로 인한 시민 신뢰의 붕괴다. 지금 필요한 것은 의지 표명이나 정치적 구호가 아닌, 책임을 지는 실행이다.

이 시장이 직접 "더 이상 말로만 할 때가 아니다"라고 한 이상, 그 말에 책임을 져야 한다.

우선 상인·주민 중심 구조로 전환해 상인 참여가 낮다면 왜 낮았는지, 행정 설계에 문제가 없었는지를 먼저 점검해야 한다. 이어 공공성과 수익성의 현실적 재조정으로 공공시설을 넣겠다는 의지가 수익성을 무너뜨린다면 사업은 시작도 못한다. 다음으로 민간 투자 유인 구조의 재설계로 정선처럼 지역 경제 선순환 구조를 만들지 못하면 '직접 건설'은 또 다른 부담을 낳을 뿐이다.





하동제일시장은 이제 이충우 시장의 '또 다른 약속'이 아닌, 실행 의지의 일관성과 실질적인 결과를 증명해야 하는 시험대가 되었다. 여주 원도심의 미래는 공약이 아니라 시민과 함께 만드는 재생 모델에 달려있다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

