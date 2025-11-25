희망브리지, 서울시 장애인가족지원센터에 '마음샤워꾸러미' 1만 세트 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

왼쪽부터 희망브리지 신훈 사무총장과 서울장애인가족지원센터 김남연 광역센터장이 재난 취약계층을 위한 마음샤워꾸러미 1만세트 전달식을 가진 후 기념촬영 하고 있다. 희망브리지

희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 서울시 장애인가족지원센터(센터장 김남연)에 감염병 예방을 위해 1억 원 상당의 '마음샤워꾸러미' 1만 세트를 전달했다고 25일 밝혔다.

'마음샤워꾸러미'는 ▲바디워시 ▲샴푸 ▲컨디셔너 ▲치약 ▲칫솔 ▲샤워타월 ▲비누 ▲손 세정제 ▲안내문 등 총 9종의 위생용품으로 구성됐다. 개인 위생관리가 중요한 여름철, 폭염과 감염병으로부터 건강한 일상을 유지할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

서울장애인가족지원센터 김남연 센터장은 "장애인 가족에게는 위생관리와 감염병 예방이 특히 중요하다"며 "이번 마음샤워꾸러미가 가족들의 건강을 지키는 데 큰 도움이 될 것 같아 감사드린다"고 말했다.

희망브리지 신훈 사무총장은 "위생관리 지원은 감염병 예방을 위해 꼭 필요한 부분"이라며 "희망브리지는 앞으로도 장애인가족이 안심하고 생활할 수 있도록 지속적인 지원을 펼치겠다"고 밝혔다.





희망브리지는 노인 및 장애인·노숙인 등 취약계층의 개인위생 관리를 돕기 위해 5만9337세트의 '마음샤워꾸러미'를 지원한 바 있다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

