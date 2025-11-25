본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

영등포구, 준공업지 용적률 400% 상향…재개발·재건축 사업 순항

김민진기자

입력2025.11.25 08:15

시계아이콘00분 46초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

공동주택 30여 곳 등 사업 추진 기대

서울 영등포구(구청장 최호권)가 준공업지역 용적률을 기존 250%에서 400%로 상향 조정한 이후 정비사업이 속도감 있게 진행되고 있다고 25일 밝혔다. 이 조치로 그동안 사업성이 낮아 추진이 어려웠던 노후 공동주택 정비가 조합원 부담 완화와 함께 본격적인 사업 추진에 탄력을 받을 전망이다.

영등포구, 준공업지 용적률 400% 상향…재개발·재건축 사업 순항 서울시 준공업지역 혁신주문 정책토론회에서 발언하는 최호권 영등포구청장. 영등포구 제공.
AD

영등포구는 준공업지역 용적률 상향을 위해 지속적으로 서울시에 요청해 왔으며, 지난해 ‘서울시 도시계획조례’ 개정과 ‘서울시 2030 도시·주거환경정비 기본계획’ 재정비를 통해 400%까지 용적률 적용이 가능해졌다. 이에 따라 관내 준공업지역 재건축 단지에서는 정비계획 변경과 신규 정비계획이 활발히 추진 중이다.


주요 정비계획 변경 사례는 양평동 신동아아파트와 문래동 국화아파트다. 신동아아파트는 용적률이 300%에서 400%로 늘어나며 기존 30층 563세대에서 49층 777세대로 214세대가 증가했고, 국화아파트는 250%에서 400%로 용적률이 높아져 기존 29층 354세대에서 42층 659세대로 305세대 확대를 준비 중이다. 당산 한양, 문래 두산위브, 당산현대3차 아파트도 용적률 400% 적용을 바탕으로 신속통합기획 자문을 요청하며 사업에 속도를 내고 있다.


영등포구는 “준공업지역 용적률 완화로 재건축 사업성이 개선되고 조합원 부담이 줄었으며, 이로 인해 사업 동의율이 높아짐에 따라 사업 추진 기간이 단축되는 긍정적 효과가 있다”고 밝혔다. 준공업지역에는 이미 재건축 연한을 넘은 공동주택 30여 단지가 있으며, 재개발 추진 구역도 9개에 이른다. 이에 용적률 상향이 여러 정비사업의 본격화 계기가 될 것으로 전망된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

최호권 영등포구청장은 “합리적인 규제 개선으로 준공업지역 재개발·재건축 여건이 크게 나아졌다”며, “주민 부담은 줄이면서도 정비사업은 빠르게 진행될 수 있도록 행정 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기